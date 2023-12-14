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Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов
Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов
В Крыму участникам спецоперации на Украине выделили уже 730 земельных участков. Оперативной информацией поделился глава Крыма Сергей Аксенов, анализируя итоги... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T18:08
2023-12-14T18:08
новости крыма
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму участникам спецоперации на Украине выделили уже 730 земельных участков. Оперативной информацией поделился глава Крыма Сергей Аксенов, анализируя итоги сказанного президентом России в ходе прямой линии.По его словам, в Крыму помощь воинам стала всенародным делом. Крымчане отправляют в зону СВО тонны гуманитарной помощи. "Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда "Защитники Отечества".Напомним, в ходе прямой линии с президентом было показано видеообращение юных спортсменов из Солнечной долины под Судаком. Они попросили помочь в ремонте спортивного зала, который находится в аварийном состоянии. Сергей Аксенов обещал реконструировать здание в следующем году, а в следственном комитете инициировали проверку объекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документовУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиВ Крыму участники СВО получили первые земельные участки
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, сергей аксенов, земля в крыму для участников сво, крым, новости
Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов

Участники СВО получили в Крыму уже 730 земельных участков – Аксенов

18:08 14.12.2023
 
© Пресс-служба Совета министров РКВыдача земельных участков в Крыму участникам СВО
Выдача земельных участков в Крыму участникам СВО
© Пресс-служба Совета министров РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму участникам спецоперации на Украине выделили уже 730 земельных участков. Оперативной информацией поделился глава Крыма Сергей Аксенов, анализируя итоги сказанного президентом России в ходе прямой линии.

"По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков. Эта работа продолжается. Наши бойцы отдыхают и проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях республики. Много делается для увековечивания памяти героев, для участия наших воинов в патриотическом воспитании молодежи", – написал Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, в Крыму помощь воинам стала всенародным делом. Крымчане отправляют в зону СВО тонны гуманитарной помощи. "Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда "Защитники Отечества".
Напомним, в ходе прямой линии с президентом было показано видеообращение юных спортсменов из Солнечной долины под Судаком. Они попросили помочь в ремонте спортивного зала, который находится в аварийном состоянии. Сергей Аксенов обещал реконструировать здание в следующем году, а в следственном комитете инициировали проверку объекта.
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18:08Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов
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