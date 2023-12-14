https://crimea.ria.ru/20231214/uchastnikam-svo-v-krymu-vydeleno-uzhe-730-zemelnykh-uchastkov--aksenov-1133556408.html

Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов

Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков – Аксенов

В Крыму участникам спецоперации на Украине выделили уже 730 земельных участков. Оперативной информацией поделился глава Крыма Сергей Аксенов, анализируя итоги... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T18:08

2023-12-14T18:08

2023-12-14T18:08

новости крыма

сергей аксенов

земля в крыму для участников сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Крыму участникам спецоперации на Украине выделили уже 730 земельных участков. Оперативной информацией поделился глава Крыма Сергей Аксенов, анализируя итоги сказанного президентом России в ходе прямой линии.По его словам, в Крыму помощь воинам стала всенародным делом. Крымчане отправляют в зону СВО тонны гуманитарной помощи. "Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда "Защитники Отечества".Напомним, в ходе прямой линии с президентом было показано видеообращение юных спортсменов из Солнечной долины под Судаком. Они попросили помочь в ремонте спортивного зала, который находится в аварийном состоянии. Сергей Аксенов обещал реконструировать здание в следующем году, а в следственном комитете инициировали проверку объекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документовУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиВ Крыму участники СВО получили первые земельные участки

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2023

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