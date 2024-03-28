https://crimea.ria.ru/20240328/esche-676-zemelnykh-uchastkov-budut-peredany-uchastnikam-svo-v-krymu-1136109573.html

Еще 676 земельных участков передадут участникам СВО в Крыму

Еще 676 земельных участков передадут участникам СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Еще 676 земельных участков передадут участникам СВО в Крыму

Еще более 670 земельных участков будутпереданы участникам СВО в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T15:16

2024-03-28T15:16

2024-03-28T15:35

ветераны сво

земля в крыму для участников сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Еще более 670 земельных участков будутпереданы участникам СВО в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики.К настоящему времени проведены необходимые кадастровые работы по образованию земельных участков. Сведения о них внесены в Единый государственный реестр недвижимости, присвоены кадастровые номера, уточнили в ведомстве.В ближайшее время заявители будут уведомлены о назначении земельного участка. Предоставление участков происходит автоматически исходя из времени постановки в очередь заявителей.В начале марта были внесены поправки в законопроект о правах участников спецоперации на получение земельных участков, согласно которым участники спецоперации получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе КрымаЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеЗемля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки

сакский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, земля в крыму для участников сво, сакский район, крым, новости крыма, минимущества крыма