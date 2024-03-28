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Еще 676 земельных участков передадут участникам СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Еще 676 земельных участков передадут участникам СВО в Крыму
Еще 676 земельных участков передадут участникам СВО в Крыму - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Еще 676 земельных участков передадут участникам СВО в Крыму
Еще более 670 земельных участков будутпереданы участникам СВО в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T15:16
2024-03-28T15:35
ветераны сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Еще более 670 земельных участков будутпереданы участникам СВО в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики.К настоящему времени проведены необходимые кадастровые работы по образованию земельных участков. Сведения о них внесены в Единый государственный реестр недвижимости, присвоены кадастровые номера, уточнили в ведомстве.В ближайшее время заявители будут уведомлены о назначении земельного участка. Предоставление участков происходит автоматически исходя из времени постановки в очередь заявителей.В начале марта были внесены поправки в законопроект о правах участников спецоперации на получение земельных участков, согласно которым участники спецоперации получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе КрымаЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеЗемля в Крыму для участников СВО: где будут выдавать участки
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96
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ветераны сво, земля в крыму для участников сво, сакский район, крым, новости крыма, минимущества крыма
Еще 676 земельных участков передадут участникам СВО в Крыму

Более 670 земельных участков будут переданы участникам СВО в Сакском районе Крыма

15:16 28.03.2024 (обновлено: 15:35 28.03.2024)
 
Земельные участки в Приветном
Земельные участки в Приветном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Еще более 670 земельных участков будутпереданы участникам СВО в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики.
"Массив расположен в Штормовском сельском поселении Сакского района, вблизи села Приветное и состоит из 676 участков. Площадь каждого участка – 600 квадратных метров", - сказано в сообщении.
К настоящему времени проведены необходимые кадастровые работы по образованию земельных участков. Сведения о них внесены в Единый государственный реестр недвижимости, присвоены кадастровые номера, уточнили в ведомстве.
В ближайшее время заявители будут уведомлены о назначении земельного участка. Предоставление участков происходит автоматически исходя из времени постановки в очередь заявителей.
В начале марта были внесены поправки в законопроект о правах участников спецоперации на получение земельных участков, согласно которым участники спецоперации получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.
Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
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