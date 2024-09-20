https://crimea.ria.ru/20240920/armiya-rossii-nanesla-27-udarov-po-obektam-energetiki-ukrainy-1140496597.html

Армия России нанесла 27 ударов по объектам энергетики Украины

Армия России нанесла 27 ударов по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Армия России нанесла 27 ударов по объектам энергетики Украины

За неделю армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, а также по инфраструктуре военных аэродромов... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T15:08

2024-09-20T15:08

2024-09-20T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. За неделю армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, поражены склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, воинский эшелон с иностранным вооружением, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, отметили в оборонном ведомстве.Накануне военнослужащие российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона" в Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами40 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , украина, вооруженные силы россии, новости