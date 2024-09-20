Армия России нанесла 27 ударов по объектам энергетики Украины
За неделю Армия России нанесла 27 ударов по объектам энергетики Украины – Минобороны
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. За неделю армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 14 по 20 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражены склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, воинский эшелон с иностранным вооружением, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, отметили в оборонном ведомстве.
Накануне военнослужащие российской армии отразили контратаку штурмовиков нацформирования "Кракен" и разбили отряд "Иностранного легиона" в Харьковской области.
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