https://crimea.ria.ru/20240920/putin-zayavil-o-nedobrosovestnoy-traktovke-istorii-v-otnoshenii-rossii-1140495710.html

Путин заявил о недобросовестной трактовке истории в отношении России

Путин заявил о недобросовестной трактовке истории в отношении России - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Путин заявил о недобросовестной трактовке истории в отношении России

В современной политике история используется как средство достижения определенных целей в отношении России, причем, делается это недобросовестным образом. Об... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T14:24

2024-09-20T14:24

2024-09-20T14:24

владимир путин (политик)

совет безопасности рф

политика

история

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В современной политике история используется как средство достижения определенных целей в отношении России, причем, делается это недобросовестным образом. Об этом на заседании Совета безопасности РФ заявил президент Владимир Путин.Президент заметил, что тема сегодняшнего обсуждения вроде бы напрямую не относится к вопросам обеспечения безопасности. Однако, по мнению главы государства, объективная трактовка истории касается не только научных кругов, но и властей.Докладчиками по теме выступили помощник российского лидера Владимир Мединский и министр иностранных дел Сергей Лавров.В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина выступила против передачи Крыма под мандат ООНПопытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФМноговекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности рф, политика, история, россия, новости