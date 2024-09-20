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ЦБ отменяет комиссию за оплату штрафов и налогов через быстрые платежи
ЦБ отменяет комиссию за оплату штрафов и налогов через быстрые платежи - РИА Новости Крым, 20.09.2024
ЦБ отменяет комиссию за оплату штрафов и налогов через быстрые платежи
С первого ноября российские банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства через службу быстрых платежей. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T14:49
2024-09-20T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. С первого ноября российские банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства через службу быстрых платежей. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка России.Отменяется комиссия для оплаты услуг детских садов, кружков, секций, налогов и штрафов.В настоящий момент через СБП можно оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис и добавить в него возможность оплаты через портал Госуслуг, отметили в банке.Кроме того, с ноября установленный лимит бесплатных переводов в 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через быстрые платежи можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки, уточнили в Центробанке.В июле Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два пункта – до 18%.13 сентября она достигла максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6-8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймамЭкономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставкуПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
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россия, финансы, центробанк рф, общество, деньги, новости
ЦБ отменяет комиссию за оплату штрафов и налогов через быстрые платежи
С 1 ноября отменяется комиссия за оплату штрафов, налогов и детсадов через быстрые платежи
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. С первого ноября российские банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства через службу быстрых платежей. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка России.
Отменяется комиссия для оплаты услуг детских садов, кружков, секций, налогов и штрафов.
"Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по таким платежам. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года. Важно отметить, что сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей", - говорится в сообщении.
В настоящий момент через СБП можно оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис и добавить в него возможность оплаты через портал Госуслуг, отметили в банке.
Кроме того, с ноября установленный лимит бесплатных переводов в 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через быстрые платежи можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки, уточнили в Центробанке.
В июле Центробанк повысил
ключевую ставку сразу на два пункта – до 18%.13 сентября она достигла максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%
.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить
до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6-8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры.
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