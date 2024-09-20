https://crimea.ria.ru/20240920/tsb-otmenyaet-komissiyu-za-oplatu-shtrafov-i-nalogov-cherez-bystrye-platezhi-1140495263.html

ЦБ отменяет комиссию за оплату штрафов и налогов через быстрые платежи

ЦБ отменяет комиссию за оплату штрафов и налогов через быстрые платежи - РИА Новости Крым, 20.09.2024

ЦБ отменяет комиссию за оплату штрафов и налогов через быстрые платежи

С первого ноября российские банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства через службу быстрых платежей. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T14:49

2024-09-20T14:49

2024-09-20T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. С первого ноября российские банки не смогут брать комиссии с людей за переводы в пользу государства через службу быстрых платежей. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка России.Отменяется комиссия для оплаты услуг детских садов, кружков, секций, налогов и штрафов.В настоящий момент через СБП можно оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем планируется расширить этот сервис и добавить в него возможность оплаты через портал Госуслуг, отметили в банке.Кроме того, с ноября установленный лимит бесплатных переводов в 100 тысяч рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через быстрые платежи можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки, уточнили в Центробанке.В июле Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два пункта – до 18%.13 сентября она достигла максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6-8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймамЭкономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставкуПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, финансы, центробанк рф, общество, деньги, новости