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В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Масалыкиным - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Масалыкиным
В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Масалыкиным - РИА Новости Крым, 20.09.2024
В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Масалыкиным
В Севастополе проводили в последний путь погибшего в зоне спецоперации сержанта, санитара отделения эвакуации Станислава Масалыкина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T15:01
2024-09-20T15:01
севастополь
михаил развожаев
утраты
патриотическое воспитание
герои сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в зоне спецоперации сержанта, санитара отделения эвакуации Станислава Масалыкина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Станислав Васильевич родился и вырос в Севастополе, учился в Севастопольском судостроительном техникуме. Срочную службу прошел в Прибалтике в одной из частей армейской авиации. Затем вернулся в родной город. В молодости мечтал выполнять интернациональный долг в Афганистане, рассказал Развожаев.С первых дней спецоперации активно поддержал военнослужащих, отработал контракт в формировании БАРС, затем в 2023 году заключил контракт с Минобороны. В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году.В Крыму первый памятник бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФОрден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВОПогиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, михаил развожаев, утраты, патриотическое воспитание, герои сво, общество
В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Масалыкиным

В Севастополе простились с геройски погибшим санитаром отделения эвакуации Масалыкиным

15:01 20.09.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Станиславом Масалыкиным
В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Станиславом Масалыкиным
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в зоне спецоперации сержанта, санитара отделения эвакуации Станислава Масалыкина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Станислав Васильевич родился и вырос в Севастополе, учился в Севастопольском судостроительном техникуме. Срочную службу прошел в Прибалтике в одной из частей армейской авиации. Затем вернулся в родной город. В молодости мечтал выполнять интернациональный долг в Афганистане, рассказал Развожаев.
С первых дней спецоперации активно поддержал военнослужащих, отработал контракт в формировании БАРС, затем в 2023 году заключил контракт с Минобороны.
"Станислав Васильевич был отлично подготовленным военнослужащим, образцово выполнял все задачи, поставленные командованием. Он геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году.
В Крыму первый памятник бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района.
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СевастопольМихаил РазвожаевУтратыПатриотическое воспитаниеГерои СВООбщество
 
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