https://crimea.ria.ru/20240920/v-sevastopole-prostilis-s-sanitarom-otdeleniya-evakuatsii-masalykinym-1140496441.html

В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Масалыкиным

В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Масалыкиным - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Масалыкиным

В Севастополе проводили в последний путь погибшего в зоне спецоперации сержанта, санитара отделения эвакуации Станислава Масалыкина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T15:01

2024-09-20T15:01

2024-09-20T15:01

севастополь

михаил развожаев

утраты

патриотическое воспитание

герои сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в зоне спецоперации сержанта, санитара отделения эвакуации Станислава Масалыкина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Станислав Васильевич родился и вырос в Севастополе, учился в Севастопольском судостроительном техникуме. Срочную службу прошел в Прибалтике в одной из частей армейской авиации. Затем вернулся в родной город. В молодости мечтал выполнять интернациональный долг в Афганистане, рассказал Развожаев.С первых дней спецоперации активно поддержал военнослужащих, отработал контракт в формировании БАРС, затем в 2023 году заключил контракт с Минобороны. В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году.В Крыму первый памятник бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с заместителем командира группы спецназа ВС РФОрден Мужества посмертно: в Керчи вручили награду родным героя СВОПогиб на Купянском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, патриотическое воспитание, герои сво, общество