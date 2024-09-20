В Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Масалыкиным
В Севастополе простились с геройски погибшим санитаром отделения эвакуации Масалыкиным
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с санитаром отделения эвакуации Станиславом Масалыкиным
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего в зоне спецоперации сержанта, санитара отделения эвакуации Станислава Масалыкина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Станислав Васильевич родился и вырос в Севастополе, учился в Севастопольском судостроительном техникуме. Срочную службу прошел в Прибалтике в одной из частей армейской авиации. Затем вернулся в родной город. В молодости мечтал выполнять интернациональный долг в Афганистане, рассказал Развожаев.
С первых дней спецоперации активно поддержал военнослужащих, отработал контракт в формировании БАРС, затем в 2023 году заключил контракт с Минобороны.
"Станислав Васильевич был отлично подготовленным военнослужащим, образцово выполнял все задачи, поставленные командованием. Он геройски погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
В Севастополе герои СВО находят свой последний покой на Аллее Славы на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе. Также бюсты участника спецоперации установлены на Аллее Героев в парке Победы, который был заложен на 30-летие Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году.
В Крыму первый памятник бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли в мае 2023 года. Он появился в поселке Гвардейское Симферопольского района.
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