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Как в России пройдет осенний призыв - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Как в России пройдет осенний призыв
Как в России пройдет осенний призыв - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Как в России пройдет осенний призыв
Повестки в рамках осеннего призыва 2024 года будут приходить россиянам по старым правилам, пока работа реестра воинского учета не будет полностью налажена. Об... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T09:27
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государственная дума рф
андрей картаполов
осенний призыв
призыв в вс россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Повестки в рамках осеннего призыва 2024 года будут приходить россиянам по старым правилам, пока работа реестра воинского учета не будет полностью налажена. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.По словам парламентария, сейчас реестр электронных повесток тестируют, полноценно ресурс должен заработать к первому января 2025 года.В России ранее начал работать электронный реестр, где будет размещена информация обо всех повестках, направленных призывникам. Реестр поможет "увидеть" всех россиян, подлежащих воинскому учету, и уменьшит число ошибок в работе военкоматов, в том числе при призыве срочников, воинских сборах или при назначении выплат бойцам спецоперации, пояснял ранее военный эксперт Алексей Леонков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько контрактников поступили в российские войска с начала годаПри каких диагнозах запрещена служба по контракту при мобилизацииСрочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – Генштаб
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, андрей картаполов, осенний призыв, призыв в вс россии, общество, новости
Как в России пройдет осенний призыв

Осенний призыв в России пройдет по старым правилам - глава комитета Госдумы по обороне

09:27 21.09.2024 (обновлено: 09:40 21.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Повестки в рамках осеннего призыва 2024 года будут приходить россиянам по старым правилам, пока работа реестра воинского учета не будет полностью налажена. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось", — цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, сейчас реестр электронных повесток тестируют, полноценно ресурс должен заработать к первому января 2025 года.
В России ранее начал работать электронный реестр, где будет размещена информация обо всех повестках, направленных призывникам. Реестр поможет "увидеть" всех россиян, подлежащих воинскому учету, и уменьшит число ошибок в работе военкоматов, в том числе при призыве срочников, воинских сборах или при назначении выплат бойцам спецоперации, пояснял ранее военный эксперт Алексей Леонков.
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Государственная Дума РФАндрей КартаполовОсенний призывПризыв в ВС РоссииОбществоНовости
 
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