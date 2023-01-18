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Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре
Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре
Точных цифр о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Соледара пока нет, но можно сказать, что они исчисляются тысячами. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T13:58
2023-01-18T14:00
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
сво
чвк "вагнер"
соледар
армия и флот
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Точных цифр о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Соледара пока нет, но можно сказать, что они исчисляются тысячами. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Иностранные наемники в пленуКоличество взятых в плен военнослужащих ВСУ глава ДНР также не назвал, но отметил, что среди них есть и иностранные наемники."Что касается пленных, точного числа я вам сейчас сказать не смогу. Иностранные наемники есть, но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать", - сказал глава республики.Успехи в Марьнке и ОпытномПо словам Пушилина, в Марьинке продолжается зачистка города от противника. Украинские военные продолжают попытки удержаться в частном секторе и на ряде небольших промышленных предприятий."Сказать, что противник отступает, было бы неправильно. Противник пытается перебрасывать резервы, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются. Заняли один из опорных пунктов", – сообщил он.На направлении Авдеевки российские подразделения выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного и расширили там плацдарм. Также войска РФ улучшили позиции в северной части Водяного, добавил врио главы ДНР.Соледар – город в Донецкой Народной Республике, расположен примерно в 100 км от Донецка. До недавнего времени входил в единую линию обороны ВСУ Артемовск – Соледар – Северск.13 января Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара.Установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, отметили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20230115/putin-vyskazalsya-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1126405112.html
https://crimea.ria.ru/20230117/chto-proiskhodit-v-soledare-i-marinke-informatsiya-pushilina-1126427615.html
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, сво, чвк "вагнер", соледар, армия и флот, события в донбассе
Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре

Врио главы ДНР Пушилин: потери украинских войск в Соледаре исчисляются тысячами

13:58 18.01.2023 (обновлено: 14:00 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрио главы ДНР Пушилин: потери украинских войск в Соледаре исчисляются тысячами
Врио главы ДНР Пушилин: потери украинских войск в Соледаре исчисляются тысячами - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Точных цифр о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Соледара пока нет, но можно сказать, что они исчисляются тысячами. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иностранные наемники в плену

"Бои продолжаются, но уже за Соледаром, там ЧВК "Вагнер" продвигаются вперед, что немаловажно после того, как была взята под контроль станция Соль, перерезаны основные пути снабжения (ВСУ) Артемовск – Северск. С учетом перебрасываемых резервов, с учетом того, что противник сам не сможет сейчас подсчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем называть конкретные цифры, но это тысячи и тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции", - сказал он в эфире Первого канала в среду.
Количество взятых в плен военнослужащих ВСУ глава ДНР также не назвал, но отметил, что среди них есть и иностранные наемники.
"Что касается пленных, точного числа я вам сейчас сказать не смогу. Иностранные наемники есть, но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать", - сказал глава республики.
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Успехи в Марьнке и Опытном

По словам Пушилина, в Марьинке продолжается зачистка города от противника. Украинские военные продолжают попытки удержаться в частном секторе и на ряде небольших промышленных предприятий.
"Сказать, что противник отступает, было бы неправильно. Противник пытается перебрасывать резервы, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются. Заняли один из опорных пунктов", – сообщил он.
На направлении Авдеевки российские подразделения выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного и расширили там плацдарм. Также войска РФ улучшили позиции в северной части Водяного, добавил врио главы ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 11:23
Что происходит в Соледаре и Марьинке: информация Пушилина
Соледар – город в Донецкой Народной Республике, расположен примерно в 100 км от Донецка. До недавнего времени входил в единую линию обороны ВСУ Артемовск – Соледар – Северск.
13 января Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара.
Установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, отметили в ведомстве.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинСВОЧВК "Вагнер"СоледарАрмия и флотСобытия в Донбассе
 
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