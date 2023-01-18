https://crimea.ria.ru/20230118/pushilin-rasskazal-o-poteryakh-ukrainskikh-voysk-v-soledare-1126453674.html

Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре

Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Пушилин рассказал о потерях украинских войск в Соледаре

Точных цифр о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Соледара пока нет, но можно сказать, что они исчисляются тысячами. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T13:58

2023-01-18T13:58

2023-01-18T14:00

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

сво

чвк "вагнер"

соледар

армия и флот

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Точных цифр о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Соледара пока нет, но можно сказать, что они исчисляются тысячами. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Иностранные наемники в пленуКоличество взятых в плен военнослужащих ВСУ глава ДНР также не назвал, но отметил, что среди них есть и иностранные наемники."Что касается пленных, точного числа я вам сейчас сказать не смогу. Иностранные наемники есть, но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать", - сказал глава республики.Успехи в Марьнке и ОпытномПо словам Пушилина, в Марьинке продолжается зачистка города от противника. Украинские военные продолжают попытки удержаться в частном секторе и на ряде небольших промышленных предприятий."Сказать, что противник отступает, было бы неправильно. Противник пытается перебрасывать резервы, чтобы удержать эти позиции как можно дольше, но наши подразделения продвигаются. Заняли один из опорных пунктов", – сообщил он.На направлении Авдеевки российские подразделения выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного и расширили там плацдарм. Также войска РФ улучшили позиции в северной части Водяного, добавил врио главы ДНР.Соледар – город в Донецкой Народной Республике, расположен примерно в 100 км от Донецка. До недавнего времени входил в единую линию обороны ВСУ Артемовск – Соледар – Северск.13 января Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара.Установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска, отметили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20230115/putin-vyskazalsya-o-khode-spetsoperatsii-na-ukraine-1126405112.html

https://crimea.ria.ru/20230117/chto-proiskhodit-v-soledare-i-marinke-informatsiya-pushilina-1126427615.html

донецкая народная республика (днр)

соледар

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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, сво, чвк "вагнер", соледар, армия и флот, события в донбассе