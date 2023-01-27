https://crimea.ria.ru/20230127/v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1126624862.html
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 27.01.2023
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
За сутки в ходе боевых столкновения Вооруженные силы Украины потеряли более 150 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T17:05
2023-01-27T17:05
2023-01-27T17:05
сво
министерство обороны рф
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. За сутки в ходе боевых столкновения Вооруженные силы Украины потеряли более 150 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Ударами российской армии также уничтожены хранилища с боеприпасами и пять единиц западного вооружения."На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО "Град", одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке.На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" ударами авиации и огнем артиллерии поразила подразделения 24 и 92 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Островское Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате противник потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20, артиллерийскую систему М-777 производства США и склад артиллерийских боеприпасов.На Купянском фронте нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 103 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное и 14 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. За сутки противник лишился 30 военнослужащих, двух автомобилей, артиллерийской системы М-777 производства США и гаубицы Д-20.На Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица "МСТА-Б", а также самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе Сеньково Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.Кроме того, сбит самолет Су-25, уничтожено одиннадцать украинских беспилотников, перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS.Всего с начала спецоперации уничтожены: 380 самолетов, 204 вертолета, 2967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3932 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8191 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины - МинобороныРоссийские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направленииВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий
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сво, министерство обороны рф, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 150 военных и пять единиц западного вооружения
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. За сутки в ходе боевых столкновения Вооруженные силы Украины потеряли более 150 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ударами российской армии также уничтожены хранилища с боеприпасами и пять единиц западного вооружения.
"На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО "Град", одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке.
На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" ударами авиации и огнем артиллерии поразила подразделения 24 и 92 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Островское Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате противник потерял до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20, артиллерийскую систему М-777 производства США и склад артиллерийских боеприпасов.
На Купянском фронте нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 103 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Песчаное и 14 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. За сутки противник лишился 30 военнослужащих, двух автомобилей, артиллерийской системы М-777 производства США и гаубицы Д-20.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица "МСТА-Б", а также самоходная артиллерийская установка производства США М109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе Сеньково Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.
Кроме того, сбит самолет Су-25, уничтожено одиннадцать украинских беспилотников, перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 380 самолетов, 204 вертолета, 2967 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7644 танка и других боевых бронированных машин, 991 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3932 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8191 единица специальной военной автомобильной техники.
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