https://crimea.ria.ru/20230127/armiya-rossiya-nanesla-massirovannyy-udar-po-obektam-ukrainy----minoborony-1126620478.html

Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины - Минобороны

Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины - Минобороны - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины - Минобороны

Вооруженные силы России в четверг нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T14:39

2023-01-27T14:39

2023-01-27T14:46

сво

вооруженные силы россии

украина

армия и флот

министерство обороны рф

энергетика украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что цели массированного удара достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - уточнили в ведомстве.В четверг в Киеве, Одессе и других областях страны прогремели мощные взрывы. В результате ударов возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По данным компании "Укрэнерго", повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины. По состоянию на утро пятницу в 10 областях Украины введены аварийные отключения.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионахНовая волна взрывов в городах Украины – что известноВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны

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сво, вооруженные силы россии, украина, армия и флот, министерство обороны рф, энергетика украины