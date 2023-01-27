https://crimea.ria.ru/20230127/udary-po-obektam-energetiki--ukrenergo-otsenivaet-uscherb---1126616902.html

Удары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущерб

Удары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущерб - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Удары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущерб

В 10 областях Украины введены аварийные отключения после взрывов, которые прогремели в городах страны накануне. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T12:25

2023-01-27T12:25

2023-01-27T12:27

украина

энергетика украины

укрэнерго

сво

киев

одесса

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110098/63/1100986357_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_491fe5bcf900e99458a58a6fdd3bd444.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В 10 областях Украины введены аварийные отключения после взрывов, которые прогремели в городах страны накануне. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".В четверг утром в Киеве, Одессе и других областях страны произошли мощные взрывы. В результате ударов возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По оценкам компании "Укрэнерго", повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины.До всех облэнерго доведены лимиты потребления, однако уже сейчас зафиксировано их превышении в десяти областях."В результате применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", - добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионахНовая волна взрывов в городах Украины – что известноВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны

украина

киев

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергетика украины, укрэнерго, сво, киев, одесса, в мире, новости