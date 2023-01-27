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Удары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущерб
Удары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущерб - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Удары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущерб
В 10 областях Украины введены аварийные отключения после взрывов, которые прогремели в городах страны накануне. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T12:25
2023-01-27T12:25
2023-01-27T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В 10 областях Украины введены аварийные отключения после взрывов, которые прогремели в городах страны накануне. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".В четверг утром в Киеве, Одессе и других областях страны произошли мощные взрывы. В результате ударов возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По оценкам компании "Укрэнерго", повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины.До всех облэнерго доведены лимиты потребления, однако уже сейчас зафиксировано их превышении в десяти областях."В результате применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", - добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионахНовая волна взрывов в городах Украины – что известноВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны
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украина, энергетика украины, укрэнерго, сво, киев, одесса, в мире, новости
Удары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущерб
Укрэнерго: в 10 областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии
12:25 27.01.2023 (обновлено: 12:27 27.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В 10 областях Украины введены аварийные отключения после взрывов, которые прогремели в городах страны накануне. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
В четверг утром в Киеве, Одессе и других областях страны произошли мощные взрывы
. В результате ударов возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По оценкам компании "Укрэнерго", повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры
в южном, центральном, юго-западном регионах Украины.
"В результате ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети, - говорится в сообщении компании. - Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление".
До всех облэнерго доведены лимиты потребления, однако уже сейчас зафиксировано их превышении в десяти областях.
"В результате применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", - добавили в компании.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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