https://crimea.ria.ru/20230126/udary-po-obektam-v-ukrainskikh-gorodakh--ukrenergo-otsenivaet-uscherb-1126601227.html

Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах

Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах

В результате ракетных ударов в четверг повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T14:57

2023-01-26T14:57

2023-01-26T15:06

украина

укрэнерго

в мире

новости

сво

энергетика украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c8ca3667530fb2f51b40618fcc19acfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В результате ракетных ударов в четверг повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".Взрывы в Киеве, Одессе и других областях страны прогремели в четверг утром и днем. В результате атак возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По всей стране была объявлена воздушная тревога, людей призвали спрятаться в укрытия.По информации компании, во всей стране во время ракетного удара были введены аварийные отключения. Сейчас в регионах постепенно будут возвращать плановые графики ограничений, однако острый дефицит электроэнергии сохраняется."Дефицит в системе значителен. До всех областей доведены лимиты потребления", - подытожили в "Укрэнерго".Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://crimea.ria.ru/20230126/vzryvy-v-kieve-odesse-i-drugikh-oblastyakh--situatsiya-na-ukraine-1126597096.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, в мире, новости, сво, энергетика украины