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Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах
Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах
В результате ракетных ударов в четверг повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T14:57
2023-01-26T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В результате ракетных ударов в четверг повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".Взрывы в Киеве, Одессе и других областях страны прогремели в четверг утром и днем. В результате атак возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По всей стране была объявлена воздушная тревога, людей призвали спрятаться в укрытия.По информации компании, во всей стране во время ракетного удара были введены аварийные отключения. Сейчас в регионах постепенно будут возвращать плановые графики ограничений, однако острый дефицит электроэнергии сохраняется."Дефицит в системе значителен. До всех областей доведены лимиты потребления", - подытожили в "Укрэнерго".Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://crimea.ria.ru/20230126/vzryvy-v-kieve-odesse-i-drugikh-oblastyakh--situatsiya-na-ukraine-1126597096.html
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украина, укрэнерго, в мире, новости, сво, энергетика украины
Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах

"Укрэнерго": ракетными ударами повреждены энергообъекты в трех регионах Украины

14:57 26.01.2023 (обновлено: 15:06 26.01.2023)
 
© Pavel PetrovУкрэнерго: ракетными ударами повреждены энергообъекты в трех регионах Украины
Укрэнерго: ракетными ударами повреждены энергообъекты в трех регионах Украины
© Pavel Petrov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В результате ракетных ударов в четверг повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".
Взрывы в Киеве, Одессе и других областях страны прогремели в четверг утром и днем. В результате атак возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По всей стране была объявлена воздушная тревога, людей призвали спрятаться в укрытия.
"Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено. Проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, зафиксированы на юге, в том числе и в Одесской области", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на Украине
По информации компании, во всей стране во время ракетного удара были введены аварийные отключения. Сейчас в регионах постепенно будут возвращать плановые графики ограничений, однако острый дефицит электроэнергии сохраняется.
"Дефицит в системе значителен. До всех областей доведены лимиты потребления", - подытожили в "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
 
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