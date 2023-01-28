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Армия России продолжает наступать: как проходит СВО в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Армия России продолжает наступать: как проходит СВО в Донбассе
Армия России продолжает наступать: как проходит СВО в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Армия России продолжает наступать: как проходит СВО в Донбассе
Российские войска продолжают успешное наступление на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, занимая более выгодные рубежи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T15:16
2023-01-28T15:18
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают успешное наступление на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, занимая более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны.Минус три гаубицы и две артустановки"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих", - говорится в сводке ведомства.Также на этом направлении противник потерял одну боевую машину пехоты, два автомобиля, установку РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку "Пион", гаубицу "Гиацинт-Б", две гаубицы "МСТА-Б", артиллерийскую систему М-777 производства США, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.Уничтожены два склада боеприпасовКроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах Угледара, Новоселки, Новомайорского Донецкой Народной Республики и Луговского Запорожской области.В районах населенных пунктов Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ."Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.Обстановка на других направленияхНа Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировка войск "Западная" нанесла удар скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777 производства США.На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировка войск "Центр" нанесла поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны назвали потери ВСУ за суткиРоссийские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направленииСтратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр), запорожская область
Армия России продолжает наступать: как проходит СВО в Донбассе

Минобороны: военные РФ продолжают успешно наступать на Донецком и Запорожском направлениях

15:16 28.01.2023 (обновлено: 15:18 28.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают успешное наступление на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, занимая более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны.

Минус три гаубицы и две артустановки

"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих", - говорится в сводке ведомства.
Также на этом направлении противник потерял одну боевую машину пехоты, два автомобиля, установку РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку "Пион", гаубицу "Гиацинт-Б", две гаубицы "МСТА-Б", артиллерийскую систему М-777 производства США, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
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Уничтожены два склада боеприпасов

Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах Угледара, Новоселки, Новомайорского Донецкой Народной Республики и Луговского Запорожской области.
В районах населенных пунктов Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.
"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.

Обстановка на других направлениях

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировка войск "Западная" нанесла удар скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица "Гвоздика" и артиллерийская система М-777 производства США.
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировка войск "Центр" нанесла поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
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Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США.
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