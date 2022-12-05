https://crimea.ria.ru/20221205/zaderzhany-uchastniki-mnogomillionnogo-ogrableniya-v-sevastopole--1125684954.html

Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе

Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе

В Томской области задержан второй участник многомиллионного ограбления автосалона в Севастополе, ранее первый попался полиции в Краснодаре. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T11:51

2022-12-05T11:51

2022-12-05T12:09

севастополь

происшествия

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Томской области задержан второй участник многомиллионного ограбления автосалона в Севастополе, ранее первый попался полиции в Краснодаре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Напомним, в апреле текущего года на один из автосалонов Севастополя было совершено разбойное нападение.Сотрудник компании, сообщивший о случившемся в полицию, рассказал, что в офис ворвались двое мужчин, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, и, похитив деньги – 21,2 млн рублей и 30 тыс. долларов США, скрылись.Позже оперативники установили, что предполагаемые грабители – уроженцы Краснодарского и Красноярского края.Уточняется, что задержанный в Томской области доставлен в Красноярский край, где ему дополнительно предъявлено обвинение в вымогательстве.Уголовное дело по статье "Разбой" в отношении обоих мужчин расследуют сотрудники следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 18-летнего рецидивиста, который избил и ограбил незнакомца.

севастополь

краснодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, краснодар