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Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе
Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе
В Томской области задержан второй участник многомиллионного ограбления автосалона в Севастополе, ранее первый попался полиции в Краснодаре. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T11:51
2022-12-05T11:51
2022-12-05T12:09
севастополь
происшествия
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Томской области задержан второй участник многомиллионного ограбления автосалона в Севастополе, ранее первый попался полиции в Краснодаре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Напомним, в апреле текущего года на один из автосалонов Севастополя было совершено разбойное нападение.Сотрудник компании, сообщивший о случившемся в полицию, рассказал, что в офис ворвались двое мужчин, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, и, похитив деньги – 21,2 млн рублей и 30 тыс. долларов США, скрылись.Позже оперативники установили, что предполагаемые грабители – уроженцы Краснодарского и Красноярского края.Уточняется, что задержанный в Томской области доставлен в Красноярский край, где ему дополнительно предъявлено обвинение в вымогательстве.Уголовное дело по статье "Разбой" в отношении обоих мужчин расследуют сотрудники следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 18-летнего рецидивиста, который избил и ограбил незнакомца.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, краснодар
Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе
Двое участников многомиллионного ограбления в Севастополе задержаны за пределами Крыма
11:51 05.12.2022 (обновлено: 12:09 05.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Томской области задержан второй участник многомиллионного ограбления автосалона в Севастополе, ранее первый попался полиции в Краснодаре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, в апреле текущего года на один из автосалонов Севастополя было совершено разбойное нападение
.
Сотрудник компании, сообщивший о случившемся в полицию, рассказал, что в офис ворвались двое мужчин, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, и, похитив деньги – 21,2 млн рублей и 30 тыс. долларов США, скрылись.
Позже оперативники установили, что предполагаемые грабители – уроженцы Краснодарского и Красноярского края.
"Одного из подозреваемых сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю задержали в июле на территории Краснодара. Второй недавно был задержан в Томской области местными оперативниками и их коллегами из Красноярска", – рассказала Волк.
Уточняется, что задержанный в Томской области доставлен в Красноярский край, где ему дополнительно предъявлено обвинение в вымогательстве.
Уголовное дело по статье "Разбой" в отношении обоих мужчин расследуют сотрудники следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе будут судить 18-летнего рецидивиста, который избил и ограбил незнакомца.