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ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена

ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена - РИА Новости Крым, 13.02.2024

ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Феодосии по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T10:31

2024-02-13T10:31

2024-02-13T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Феодосии по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники УФСБ задержали одного из членов группы с поличным при получении от предпринимателя части суммы в размере 150 тысяч рублей. Второй фигурант попытался скрыться, но оперативники задержали его на одной из животноводческих ферм в поселке Береговое.По факту вымогательства в крупном размере с применением насилия возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.Правоохранители ранее задержали в Симферополе четырех молодых людей, которые похитили 17-летнего юношу и, угрожая ему оружием, вымогали у него 50 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовал деньги на ВСУ: нотариус из Крыма стала жертвой вымогателяДвум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должникаВ Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, новости крыма, крым, феодосия, происшествия, вымогательство, деньги