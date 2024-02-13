Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240213/fsb-zaderzhala-dvukh-krymchan-za-vymogatelstvo-1-mln-rubley-u-biznesmena-1134905179.html
ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена
ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена - РИА Новости Крым, 13.02.2024
ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Феодосии по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T10:31
2024-02-13T10:35
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
крым
феодосия
происшествия
вымогательство
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134905079_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_d11926eab4c3773204da592274a2cdde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Феодосии по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники УФСБ задержали одного из членов группы с поличным при получении от предпринимателя части суммы в размере 150 тысяч рублей. Второй фигурант попытался скрыться, но оперативники задержали его на одной из животноводческих ферм в поселке Береговое.По факту вымогательства в крупном размере с применением насилия возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.Правоохранители ранее задержали в Симферополе четырех молодых людей, которые похитили 17-летнего юношу и, угрожая ему оружием, вымогали у него 50 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовал деньги на ВСУ: нотариус из Крыма стала жертвой вымогателяДвум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должникаВ Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134905079_205:0:1570:1024_1920x0_80_0_0_097a7ecd5d5b0d6f959fdef95fd8d0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, новости крыма, крым, феодосия, происшествия, вымогательство, деньги
ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух крымчан за вымогательство у бизнесмена 1 млн рублей

10:31 13.02.2024 (обновлено: 10:35 13.02.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух жителей Феодосии по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что трое жителей города Феодосии вымогали под угрозой физической расправы денежные средства в размере 1 миллион рублей у местного предпринимателя за долю в бизнесе или право собственности на оборудование стоимостью порядка 4,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ задержали одного из членов группы с поличным при получении от предпринимателя части суммы в размере 150 тысяч рублей. Второй фигурант попытался скрыться, но оперативники задержали его на одной из животноводческих ферм в поселке Береговое.
По факту вымогательства в крупном размере с применением насилия возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Правоохранители ранее задержали в Симферополе четырех молодых людей, которые похитили 17-летнего юношу и, угрожая ему оружием, вымогали у него 50 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Требовал деньги на ВСУ: нотариус из Крыма стала жертвой вымогателя
Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника
В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаКрымФеодосияПроисшествияВымогательствоДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02Летом часть набережных в Большой Ялте закроют на ремонт
13:46На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены
13:27В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
13:03Предотвращена диверсия Киева на газораспределительной станции
12:48Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют
12:29В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО
12:17Почему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины
12:01В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму
11:42Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
11:27В Крыму выходной: когда ждать длинный уикенд
11:17Как в Крыму помогают лекарствами пациентам с редкими заболеваниями
11:03Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ
10:31ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена
10:25Беспилотники будут следить за чистотой воды в акватории Севастополя
09:55Микроавтобус без водителя сбил ребенка в Крыму: возбуждено уголовное дело
09:26Турецкий курорт ушел под воду
08:58Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы
08:32Без штормовых и по фактической погоде: как работает Керченская переправа
08:17Украина проиграет: что говорят Такер Карлсон и Илон Маск
07:46Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
Лента новостейМолния