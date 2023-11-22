https://crimea.ria.ru/20231122/dvum-krymchanam-grozit-15-let-zony-za-popytku-vybit-dengi-s-dolzhnika-1132958859.html

Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника

Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника

Сотрудники полиции в Алуште задержали двух мужчин, которые избили местного жителя из-за отказа вернуть долг в шесть тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T10:01

2023-11-22T10:01

2023-11-22T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Алуште задержали двух мужчин, которые избили местного жителя из-за отказа вернуть долг в шесть тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Им вменяется вымогательство, организованное группой лиц, с причинением вреда здоровью.Суд постановил заключить злоумышленников под стражу. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.Полицейские также установили причастность одного из задержанных к совершению аналогичного преступления. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело.Ранее в Севастополе перед судом предстали четверо студентов, которые вымогали у знакомого 500 тысяч рублей и "неустойку" в размере 10% от суммы за каждую неделю. Под угрозой расправы мужчину заставили написать расписку о долге, после чего возили его по городу в багажнике, систематически избивая.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательствоТребовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателейРазбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена

алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, алушта, происшествия, новости крыма, суд, деньги, вымогательство