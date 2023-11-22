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Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника
Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника
Сотрудники полиции в Алуште задержали двух мужчин, которые избили местного жителя из-за отказа вернуть долг в шесть тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T10:01
2023-11-22T10:12
мвд по республике крым
алушта
происшествия
новости крыма
суд
деньги
вымогательство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Алуште задержали двух мужчин, которые избили местного жителя из-за отказа вернуть долг в шесть тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Им вменяется вымогательство, организованное группой лиц, с причинением вреда здоровью.Суд постановил заключить злоумышленников под стражу. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.Полицейские также установили причастность одного из задержанных к совершению аналогичного преступления. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело.Ранее в Севастополе перед судом предстали четверо студентов, которые вымогали у знакомого 500 тысяч рублей и "неустойку" в размере 10% от суммы за каждую неделю. Под угрозой расправы мужчину заставили написать расписку о долге, после чего возили его по городу в багажнике, систематически избивая.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательствоТребовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателейРазбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, алушта, происшествия, новости крыма, суд, деньги, вымогательство
Двум крымчанам грозит 15 лет "зоны" за попытку выбить деньги с должника

Двое крымчан попытались силой выбить из должника 6 тысяч рублей и попали в СИЗО

10:01 22.11.2023 (обновлено: 10:12 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции в Алуште задержали двух мужчин, которые избили местного жителя из-за отказа вернуть долг в шесть тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

"В полицию Алушты поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что неустановленные лица вымогали у него деньги и нанесли телесные повреждения. Злоумышленники договорились встретиться с потерпевшим в городе с целью возврата им денежного долга в сумме 6 тысяч рублей. После отказа вернуть деньги они стали наносить удары мужчине, после чего скрылись с места преступления", – говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Им вменяется вымогательство, организованное группой лиц, с причинением вреда здоровью.
Суд постановил заключить злоумышленников под стражу. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.
Полицейские также установили причастность одного из задержанных к совершению аналогичного преступления. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело.
Ранее в Севастополе перед судом предстали четверо студентов, которые вымогали у знакомого 500 тысяч рублей и "неустойку" в размере 10% от суммы за каждую неделю. Под угрозой расправы мужчину заставили написать расписку о долге, после чего возили его по городу в багажнике, систематически избивая.
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МВД по Республике КрымАлуштаПроисшествияНовости КрымаСудДеньгиВымогательство
 
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