Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин
2025-10-15T14:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, во взаимодействии с Дамаском Москва руководствовалась интересами сирийского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в Кремле.Путин отметил глубокую связь российского и сирийского народов. В частности, по его словам, более четырех тысяч молодых людей из Сирии обучаются в вузах РФ.Президент также назвал большим успехом проведение парламентских выборов в Сирии, отметив, что это ведет к консолидации общества.Ахмед аш-Шараа заявил, что "новая Сирия знакомится с миром, и мир знакомится с новой Сирией".
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, во взаимодействии с Дамаском Москва руководствовалась интересами сирийского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в Кремле.
"Отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер. У нас в России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа", - сказал российский лидер.
Путин отметил глубокую связь российского и сирийского народов. В частности, по его словам, более четырех тысяч молодых людей из Сирии обучаются в вузах РФ.
Президент также назвал большим успехом проведение парламентских выборов в Сирии, отметив, что это ведет к консолидации общества.
"И несмотря на то, что Сирия сейчас переживает непростые времена, все-таки это будет укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами страны", - сказал Путин.
Ахмед аш-Шараа заявил, что "новая Сирия знакомится с миром, и мир знакомится с новой Сирией".
"Мы прилагаем усилия для достижения наших политических целей и понимаем, что у России будет серьезная роль в этом процессе. Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить, в том числе, и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом", - отметил он.
