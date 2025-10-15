https://crimea.ria.ru/20251015/otnosheniya-rossii-i-sirii-vsegda-nosili-druzheskiy-kharakter--putin-1150196680.html

Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, во взаимодействии с Дамаском Москва руководствовалась интересами сирийского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в Кремле.Путин отметил глубокую связь российского и сирийского народов. В частности, по его словам, более четырех тысяч молодых людей из Сирии обучаются в вузах РФ.Президент также назвал большим успехом проведение парламентских выборов в Сирии, отметив, что это ведет к консолидации общества.Ахмед аш-Шараа заявил, что "новая Сирия знакомится с миром, и мир знакомится с новой Сирией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

