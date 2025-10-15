Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин
Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин
Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, во взаимодействии с Дамаском Москва руководствовалась интересами сирийского... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, во взаимодействии с Дамаском Москва руководствовалась интересами сирийского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в Кремле.Путин отметил глубокую связь российского и сирийского народов. В частности, по его словам, более четырех тысяч молодых людей из Сирии обучаются в вузах РФ.Президент также назвал большим успехом проведение парламентских выборов в Сирии, отметив, что это ведет к консолидации общества.Ахмед аш-Шараа заявил, что "новая Сирия знакомится с миром, и мир знакомится с новой Сирией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), россия, сирия, политика, внешняя политика, в мире, кремль, ахмед аш-шараа , новости
Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, во взаимодействии с Дамаском Москва руководствовалась интересами сирийского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа в Кремле.
"Отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер. У нас в России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа", - сказал российский лидер.
Путин отметил глубокую связь российского и сирийского народов. В частности, по его словам, более четырех тысяч молодых людей из Сирии обучаются в вузах РФ.
Президент также назвал большим успехом проведение парламентских выборов в Сирии, отметив, что это ведет к консолидации общества.

"И несмотря на то, что Сирия сейчас переживает непростые времена, все-таки это будет укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами страны", - сказал Путин.

Ахмед аш-Шараа заявил, что "новая Сирия знакомится с миром, и мир знакомится с новой Сирией".

"Мы прилагаем усилия для достижения наших политических целей и понимаем, что у России будет серьезная роль в этом процессе. Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить, в том числе, и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом", - отметил он.

Лента новостейМолния