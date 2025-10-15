Новости Феодосии: из-за ЧП на нефтебазе изменили схему движения автобусов
В Феодосии из-за ликвидации ЧС на нефтебазе изменили схему движения автобусов
© РИА Новости КрымОбстановка в Феодосии 13 октября 2025 года
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии на время ликвидации ЧС на нефтебазе изменили схему движения автобусов. Об этом сообщает глава администрации города Владимир Ким.
"Принято решение временно организовать движение общественного транспорта по маршруту №2 "Ближние Камыши - Центр". Путь следования маршрута: Центр - ул. Федько - ул. Калинина - ул. Чкалова - Керченское шоссе - трасса "Таврида" - пгт. Приморский (Башня, без заезда в поселок) - Ближние Камыши", - проинформировал он.
Маршрут начинает работать сегодня, 15 октября, с 16:00. Оплата за проезд составит 35 рублей.
Расписание движения транспорта в Феодосии
Расписание движения транспорта в Феодосии
О дальнейших изменениях в работе и расписании движения автобусов по данному маршруту власти обещают информировать дополнительно.
Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.
По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.
Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>
Читайте также на РИА Новости Крым: