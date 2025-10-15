https://crimea.ria.ru/20251015/novosti-feodosii-iz-za-chp-na-neftebaze-izmenili-skhemu-dvizheniya-avtobusov-1150198006.html

Новости Феодосии: из-за ЧП на нефтебазе изменили схему движения автобусов

В Феодосии на время ликвидации ЧС на нефтебазе изменили схему движения автобусов. Об этом сообщает глава администрации города Владимир Ким.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии на время ликвидации ЧС на нефтебазе изменили схему движения автобусов. Об этом сообщает глава администрации города Владимир Ким.Маршрут начинает работать сегодня, 15 октября, с 16:00. Оплата за проезд составит 35 рублей. О дальнейших изменениях в работе и расписании движения автобусов по данному маршруту власти обещают информировать дополнительно. Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы. Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

