Магнитные бури обрушатся на Землю к выходным

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности ожидается на Земле в интервале с пятницы по воскресенье. Об этом предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее в среду сообщалось, что на Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца, специалисты не исключили, что до конца суток произойдет и вспышка максимального уровня.По мнению экспертов, индекс вспышечной активности к середине среды, 15 октября, впервые с июня достиг красного уровня 8 по 10-балльной шкале.Согласно моделям, в четверг, 16 октября, начнется геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности, так как до Земли дойдут первые, пока слабые, выбросы плазмы, отмечают эксперты.Также в понедельник в лаборатории сообщали о солнечном взрыве. Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды или четверга, сообщали эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальшеСтрашно красиво: на Солнце произошел мощный взрывКомета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркости

