Магнитные бури обрушатся на Землю к выходным

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности ожидается на Земле в интервале с пятницы по воскресенье. Об этом предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее в среду сообщалось, что на Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца, специалисты не исключили, что до конца суток произойдет и вспышка максимального уровня.По мнению экспертов, индекс вспышечной активности к середине среды, 15 октября, впервые с июня достиг красного уровня 8 по 10-балльной шкале.Согласно моделям, в четверг, 16 октября, начнется геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности, так как до Земли дойдут первые, пока слабые, выбросы плазмы, отмечают эксперты.Также в понедельник в лаборатории сообщали о солнечном взрыве. Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды или четверга, сообщали эксперты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности ожидается на Земле в интервале с пятницы по воскресенье. Об этом предупреждают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее в среду сообщалось
, что на Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца, специалисты не исключили, что до конца суток произойдет и вспышка максимального уровня.
По мнению экспертов, индекс вспышечной активности к середине среды, 15 октября, впервые с июня достиг красного уровня 8 по 10-балльной шкале.
"Индекс характеризует интегральную мощность солнечных вспышек за последние двое суток <...> Активность Солнца резко усилилась <...> на фоне быстрого роста площади и усложнения магнитной конфигурации наблюдающихся групп солнечных пятен. С начала дня произошло уже 11 вспышек, в том числе два сильных события уровня M (одна из вспышек стала второй по силе за последние 4 месяца)", - говорится в сообщении.
Согласно моделям, в четверг, 16 октября, начнется геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности, так как до Земли дойдут первые, пока слабые, выбросы плазмы, отмечают эксперты.
"Основное геомагнитное воздействие ожидается в интервале с пятницы по воскресенье. В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния", - предупредили в лаборатории.
Также в понедельник в лаборатории сообщали о солнечном взрыве. Отклик геомагнитных индексов
пойдет примерно с среды или четверга, сообщали эксперты.
