Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
9 окт
2025-10-09T17:16
2025-10-09T17:16
2025-10-09T17:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. На Солнце днем в четверг произошла сильная вспышка класса М. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По словам ученых, событие не имеет геомагнитных перспектив – магнитные бури, связанные с ним, не ожидаются, поскольку вспышка произошла не на обращенной к Земле стороне, а за краем солнечного диска на обратной стороне светила. Зато благодаря такому положению, с идеальной проекции удалось наблюдать выброс плазмы, который на этот раз был исключительно красивым, отметили в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые первыми в мире разглядели сердце ГалактикиКомета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркостиКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
