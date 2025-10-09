Рейтинг@Mail.ru
Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
На Солнце днем в четверг произошла сильная вспышка класса М. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T17:16
2025-10-09T17:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. На Солнце днем в четверг произошла сильная вспышка класса М. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По словам ученых, событие не имеет геомагнитных перспектив – магнитные бури, связанные с ним, не ожидаются, поскольку вспышка произошла не на обращенной к Земле стороне, а за краем солнечного диска на обратной стороне светила. Зато благодаря такому положению, с идеальной проекции удалось наблюдать выброс плазмы, который на этот раз был исключительно красивым, отметили в Лаборатории.
Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв

На Солнце произошла сильная вспышка - ученые

17:16 09.10.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. На Солнце днем в четверг произошла сильная вспышка класса М. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Вспышка уровня M2.0 (сильная) зарегистрирована в 15:31 по московскому времени на западном краю Солнца", - сказано в сообщении.
По словам ученых, событие не имеет геомагнитных перспектив – магнитные бури, связанные с ним, не ожидаются, поскольку вспышка произошла не на обращенной к Земле стороне, а за краем солнечного диска на обратной стороне светила. Зато благодаря такому положению, с идеальной проекции удалось наблюдать выброс плазмы, который на этот раз был исключительно красивым, отметили в Лаборатории.
