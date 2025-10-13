Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше - РИА Новости Крым, 13.10.2025
На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше
На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше - РИА Новости Крым, 13.10.2025
На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше
На Солнце за неполные сутки зарегистрировано 15 вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На Солнце за неполные сутки зарегистрировано 15 вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, два "костра" горят сейчас прямо в центре солнечного диска – эти активные центры имеют размеры примерно по 150 тысяч километров каждый – более 10 диаметров Земли. Отмечается, что такая вспышечная активность началась в воскресенье вопреки "радужным картинам, рисовавшимся моделями" и является неожиданностью для ученых.Ранее в понедельник в лаборатории уже сообщали об очередном солнечном взрыве. Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды или четверга, отмечали ученые.
На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше

На Солнце произошло 15 вспышек за сутки – ученые

18:37 13.10.2025
 
© Telegram Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Telegram Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На Солнце за неполные сутки зарегистрировано 15 вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M", – сказано в сообщении.

По данным ученых, два "костра" горят сейчас прямо в центре солнечного диска – эти активные центры имеют размеры примерно по 150 тысяч километров каждый – более 10 диаметров Земли.
Отмечается, что такая вспышечная активность началась в воскресенье вопреки "радужным картинам, рисовавшимся моделями" и является неожиданностью для ученых.
"Непонятно откуда все это взялось. У звезды было довольно бурное окончание сентября и начало октября, и она не должна была так быстро восстановиться. Текущий уровень вспышек сейчас на уровне M1.0 — M2.0. Четырехмесячный максимум составляет M6.4. Возможно побьет. Чтобы поставить рекорды на срок больше 4 месяцев потребуется выйти на уровень вспышек X. Чисто на глаз потенциала для этого пока не видно, хотя на глаз такое и не оценишь", – констатируют в Лаборатории.
Ранее в понедельник в лаборатории уже сообщали об очередном солнечном взрыве. Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды или четверга, отмечали ученые.
