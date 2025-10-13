https://crimea.ria.ru/20251013/na-solntse-proizoshlo-15-vzryvov-za-sutki--chego-zhdat-dalshe-1150160018.html

На Солнце произошло 15 взрывов за сутки – чего ждать дальше

На Солнце за неполные сутки зарегистрировано 15 вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На Солнце за неполные сутки зарегистрировано 15 вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, два "костра" горят сейчас прямо в центре солнечного диска – эти активные центры имеют размеры примерно по 150 тысяч километров каждый – более 10 диаметров Земли. Отмечается, что такая вспышечная активность началась в воскресенье вопреки "радужным картинам, рисовавшимся моделями" и является неожиданностью для ученых.Ранее в понедельник в лаборатории уже сообщали об очередном солнечном взрыве. Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды или четверга, отмечали ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанецМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные буриСильные вспышки возобновились на Солнце

