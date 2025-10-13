https://crimea.ria.ru/20251013/silnye-vspyshki-vozobnovilis-na-solntse-1150147735.html

Сильные вспышки возобновились на Солнце

Сильные вспышки возобновились на Солнце - РИА Новости Крым, 13.10.2025

Сильные вспышки возобновились на Солнце

На Солнце возобновились сильные вспышки низкого и среднего уровней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РИА Новости Крым, 13.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На Солнце возобновились сильные вспышки низкого и среднего уровней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В Лаборатории отметили, что каждый всплеск — вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет). Текущий уровень вспышек находится на уровне M1.0 — M2.0. В последний раз максимальная за четыре месяца вспышка M6.4 была 28 сентября. Будет ли побит рекорд - пока не понятно. "Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды, может быть четверг", уточнили ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанецСтрашно красиво: на Солнце произошел мощный взрывАктивность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка

