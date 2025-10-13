Рейтинг@Mail.ru
Сильные вспышки возобновились на Солнце - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Сильные вспышки возобновились на Солнце
Сильные вспышки возобновились на Солнце - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Сильные вспышки возобновились на Солнце
На Солнце возобновились сильные вспышки низкого и среднего уровней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T11:01
2025-10-13T11:01
вспышки на солнце
космос
солнце
земля
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На Солнце возобновились сильные вспышки низкого и среднего уровней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В Лаборатории отметили, что каждый всплеск — вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет). Текущий уровень вспышек находится на уровне M1.0 — M2.0. В последний раз максимальная за четыре месяца вспышка M6.4 была 28 сентября. Будет ли побит рекорд - пока не понятно. "Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды, может быть четверг", уточнили ученые.
космос
Новости
вспышки на солнце, космос, солнце, земля, новости
Сильные вспышки возобновились на Солнце

На Солнце возобновились сильные вспышки

11:01 13.10.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. На Солнце возобновились сильные вспышки низкого и среднего уровней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Два костра, горящих сейчас в центре солнечного диска, — это два активных центра размером примерно по 150 тысяч км каждый (более 10 диаметров Земли), в которых Солнце сжигает энергию, выброшенную вчера из глубины звезды и все еще продолжающую поступать", - говорится в сообщении.
В Лаборатории отметили, что каждый всплеск — вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет). Текущий уровень вспышек находится на уровне M1.0 — M2.0.
В последний раз максимальная за четыре месяца вспышка M6.4 была 28 сентября. Будет ли побит рекорд - пока не понятно.
"Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды, может быть четверг", уточнили ученые.
Вспышки на СолнцекосмосСолнцеЗемляНовости
 
