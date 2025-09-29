Рейтинг@Mail.ru
Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/aktivnost-solntsa-zametno-rastet---zafiksirovana-novaya-vspyshka-1149815760.html
Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка
Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка
Рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось, сообщают в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T11:03
2025-09-29T11:03
солнце
земля
вспышки на солнце
космос
стихия
новости
метеозависимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137006026_0:0:677:381_1920x0_80_0_0_9cda6f7296a3f2e1fa30e03276ea448e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Накануне ученые предупредили, что на Солнце наблюдается заметный рост активности, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки класса М и несколько событий более низкого уровня - С. В воскресенье на звезде произошла импульсная вспышка класса M6.4 – самая мощная с июня.По данным ученых, на восточном краю Солнца быстро формируются новые группы солнечных пятен, усиливается магнитное поле и увеличивается энерговыделение. Утром зарегистрирована крупная вспышка уровня M3.6 – вторая по мощности в текущем цикле.Для Земли вероятность серьезных последствий остается умеренной, но воздействие на магнитосферу может начаться уже во вторник. По оценке ученых, вспышки самого высоко класса Х остаются маловероятными.В целом, в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на ЗемлеНа Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяцаПервые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137006026_0:46:677:554_1920x0_80_0_0_0289b8b90838a89dbe5bda3516d4cfb5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, земля, вспышки на солнце, космос, стихия, новости, метеозависимость
Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка

Всплеск активности Солнца оказался мощнее прогнозного - ученые

11:03 29.09.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Накануне ученые предупредили, что на Солнце наблюдается заметный рост активности, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки класса М и несколько событий более низкого уровня - С. В воскресенье на звезде произошла импульсная вспышка класса M6.4 – самая мощная с июня.
По данным ученых, на восточном краю Солнца быстро формируются новые группы солнечных пятен, усиливается магнитное поле и увеличивается энерговыделение. Утром зарегистрирована крупная вспышка уровня M3.6 – вторая по мощности в текущем цикле.
"Во всех случаях, и при вчерашнем, и при сегодняшнем событии, наблюдались выбросы плазмы в плоскости расположения планет. По вчерашнему событию расчет, впрочем, показал движение мимо Земли. По новому взрыву результаты пока отсутствуют, но почти наверняка вывод также будет отрицательный – активные центры пока еще слишком сильно смещены к краю Солнца, и плазма отсюда должна лететь заметно вбок", – уточнили в лаборатории.
Для Земли вероятность серьезных последствий остается умеренной, но воздействие на магнитосферу может начаться уже во вторник. По оценке ученых, вспышки самого высоко класса Х остаются маловероятными.
В целом, в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле
На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца
Первые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые
 
СолнцеЗемляВспышки на СолнцекосмосСтихияНовостиМетеозависимость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры
11:03Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка
10:49В Крым на неделе придет настоящая осень
10:31Выборы в Молдавии нельзя признавать легитимными – депутат Госдумы
10:08Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук
09:55Спасатели эвакуировали туриста с горы Бойко под Бахчисараем
09:50Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО 2:40
09:39У причалов Феодосии пройдут стрельбы - людей просят сохранять спокойствие
09:30Крымский мост после остановки движения: очередь растет
09:18В Севастополе ввели ограничение на продажу бензина
08:58Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым
08:55В Севастополе открыли рейд
08:37Крымский мост открыт
08:37"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым
08:19В Севастополе остановили катера и паром
08:17Магнитная буря – когда ждать новый геомагнитный удар на Земле
08:05Крымский мост перекрыт
07:3984 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России
07:33Энергоснабжение Белгорода почти полностью восстановлено после атаки
07:13Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – Келлог
Лента новостейМолния