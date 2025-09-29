Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка
Всплеск активности Солнца оказался мощнее прогнозного - ученые
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Накануне ученые предупредили, что на Солнце наблюдается заметный рост активности, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки класса М и несколько событий более низкого уровня - С. В воскресенье на звезде произошла импульсная вспышка класса M6.4 – самая мощная с июня.
По данным ученых, на восточном краю Солнца быстро формируются новые группы солнечных пятен, усиливается магнитное поле и увеличивается энерговыделение. Утром зарегистрирована крупная вспышка уровня M3.6 – вторая по мощности в текущем цикле.
"Во всех случаях, и при вчерашнем, и при сегодняшнем событии, наблюдались выбросы плазмы в плоскости расположения планет. По вчерашнему событию расчет, впрочем, показал движение мимо Земли. По новому взрыву результаты пока отсутствуют, но почти наверняка вывод также будет отрицательный – активные центры пока еще слишком сильно смещены к краю Солнца, и плазма отсюда должна лететь заметно вбок", – уточнили в лаборатории.
Для Земли вероятность серьезных последствий остается умеренной, но воздействие на магнитосферу может начаться уже во вторник. По оценке ученых, вспышки самого высоко класса Х остаются маловероятными.
В целом, в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
