Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка

Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка - РИА Новости Крым, 29.09.2025

Активность Солнца заметно растет - зафиксирована новая вспышка

Рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось, сообщают в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 29.09.2025

2025-09-29T11:03

2025-09-29T11:03

2025-09-29T11:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Накануне ученые предупредили, что на Солнце наблюдается заметный рост активности, за последние часы зарегистрированы две сильных вспышки класса М и несколько событий более низкого уровня - С. В воскресенье на звезде произошла импульсная вспышка класса M6.4 – самая мощная с июня.По данным ученых, на восточном краю Солнца быстро формируются новые группы солнечных пятен, усиливается магнитное поле и увеличивается энерговыделение. Утром зарегистрирована крупная вспышка уровня M3.6 – вторая по мощности в текущем цикле.Для Земли вероятность серьезных последствий остается умеренной, но воздействие на магнитосферу может начаться уже во вторник. По оценке ученых, вспышки самого высоко класса Х остаются маловероятными.В целом, в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.

