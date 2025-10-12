https://crimea.ria.ru/20251012/solntse-pytaetsya-vybrosit-v-kosmos-isklyuchitelno-krupnyy-protuberanets-1150133487.html
Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец
Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец
2025-10-12
2025-10-12T11:11
2025-10-12T11:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается формирование очень крупного протуберанца, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.И отметили, что с вероятностью 90% сегодня или завтра высока вероятность выброса протуберанца целиком. На пути плазменного облака в данный момент располагается планета Меркурий и если протуберанец удержится на Солнца еще на 3-4 дня, то высока вероятность выброса протуберанца в сторону Земли.За счет размеров протуберанец должен сейчас наблюдаться с Земли в линии H alpha даже в небольшие любительские телескопы, сказали ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
