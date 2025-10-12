https://crimea.ria.ru/20251012/solntse-pytaetsya-vybrosit-v-kosmos-isklyuchitelno-krupnyy-protuberanets-1150133487.html

Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец

Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец - РИА Новости Крым, 12.10.2025

Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец

На Солнце наблюдается формирование очень крупного протуберанца, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T11:11

2025-10-12T11:11

2025-10-12T11:09

институт солнечно-земной физики

институт космических исследований

новости

солнце

астрономия

земля

вспышки на солнце

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150134287_137:109:968:577_1920x0_80_0_0_f3430da9d7f7af6afb34f623dc1ef53f.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается формирование очень крупного протуберанца, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.И отметили, что с вероятностью 90% сегодня или завтра высока вероятность выброса протуберанца целиком. На пути плазменного облака в данный момент располагается планета Меркурий и если протуберанец удержится на Солнца еще на 3-4 дня, то высока вероятность выброса протуберанца в сторону Земли.За счет размеров протуберанец должен сейчас наблюдаться с Земли в линии H alpha даже в небольшие любительские телескопы, сказали ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251002/solntse-atakuet-skolko-prodlyatsya-magnitnye-buri-i-kak-ikh-perezhit-1149914398.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, новости, солнце, астрономия, земля, вспышки на солнце