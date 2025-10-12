Рейтинг@Mail.ru
Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец
Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец
На Солнце наблюдается формирование очень крупного протуберанца, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается формирование очень крупного протуберанца, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.И отметили, что с вероятностью 90% сегодня или завтра высока вероятность выброса протуберанца целиком. На пути плазменного облака в данный момент располагается планета Меркурий и если протуберанец удержится на Солнца еще на 3-4 дня, то высока вероятность выброса протуберанца в сторону Земли.За счет размеров протуберанец должен сейчас наблюдаться с Земли в линии H alpha даже в небольшие любительские телескопы, сказали ученые.
Солнце пытается выбросить в космос исключительно крупный протуберанец

Очень крупный протуберанец формируется на Солнце и его выброс может затронуть Землю

11:11 12.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На Солнце наблюдается формирование очень крупного протуберанца, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"На северо-востоке Солнца начиная с 10 октября наблюдается формирование исключительно крупного протуберанца. Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям", – сообщили в Лаборатории.
И отметили, что с вероятностью 90% сегодня или завтра высока вероятность выброса протуберанца целиком. На пути плазменного облака в данный момент располагается планета Меркурий и если протуберанец удержится на Солнца еще на 3-4 дня, то высока вероятность выброса протуберанца в сторону Земли.
За счет размеров протуберанец должен сейчас наблюдаться с Земли в линии H alpha даже в небольшие любительские телескопы, сказали ученые.
