На Солнце произошла сильная вспышка - когда ждать магнитную бурю

На Солнце произошла сильная вспышка - когда ждать магнитную бурю

2025-10-15T07:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. На Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца, не исключено, что до конца дня будет зарегистрирована вспышка максимального уровня. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца", - сообщили ученые утром в среду. Отмечается, что Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек. В соответствии с ожиданиями, сегодня может быть достигнут многомесячный пик по силе выбросов.Согласно прогнозам, вечером 16 октября на Земле произойдет магнитная буря, которая практически достигнет уровня G2 (средняя), закончится она утром 17 октября.В ночь на 14 октября ученые зарегистрировали вспышку, которой был присвоен балл М2.0, с начала суток было зафиксировано четыре обычные вспышки класса С.Также в понедельник в лаборатории сообщали о солнечном взрыве. Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды или четверга, отмечали ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

