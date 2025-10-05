https://crimea.ria.ru/20251005/kometa-lemmon-priblizhaetsya-k-zemle-kogda-dostignet-maksimalnoy-yarkosti-1149975549.html

Комета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркости

Комета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркости - РИА Новости Крым, 05.10.2025

Комета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркости

Комету C/2025 A6 Lemmon, ожидаемую в конце 2025 года, пока невозможно увидеть невооруженным глазом или в обычный бинокль, несмотря на сообщения в прессе и... РИА Новости Крым, 05.10.2025

2025-10-05T14:43

2025-10-05T14:43

2025-10-05T14:43

комета

космос

институт космических исследований

институт солнечно-земной физики

новости

астрономия

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/05/1149976037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12c8fe3b05e5979730adeeae0cce6886.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Комету C/2025 A6 Lemmon, ожидаемую в конце 2025 года, пока невозможно увидеть невооруженным глазом или в обычный бинокль, несмотря на сообщения в прессе и социальных сетях. Максимальной яркости тело достигнет в конце октября, когда увеличит свою светимость примерно в 15-20 раз по отношению к текущему значению, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По словам специалистов, источником заблуждений стали прежние прогнозы быстрого роста светимости кометы и текущая звездная величина объекта.И добавили, что наблюдать хвост кометы, который является главным объектом интереса, визуально в настоящее время невозможно.Ограниченное наблюдение кометы как тела с ядром и хвостом возможно только с объективами высокой светосилы или телескопами при длительной экспозиции в несколько десятков, а лучше не менее 100 секунд. Для получения качественных фотографий подходят телескопы с диаметром апертуры от 100 мм.Астрономы отмечают, что максимальная яркость кометы ожидается около 30 октября, когда ее светимость увеличится примерно в 15-20 раз по отношению к текущему значению, однако даже тогда объект будет малозаметен для обычного наблюдателя без опыта и оборудования. Но профессиональные снимки кометы позволят любителям астрономии следить за ее положением на небе.Ранее сообщалось, что крымчане, как и другие жители России, смогут увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon) в начале октября через бинокли, а к концу месяца – невооруженным глазом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордная магнитная буря завершиласьСолнце атакует: сколько продлятся магнитные бури и как их пережитьПервые кадры солнечного затмения из космоса – что увидели ученые

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комета, космос, институт космических исследований, институт солнечно-земной физики, новости, астрономия, земля