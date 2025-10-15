Рейтинг@Mail.ru
НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 15.10.2025
НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии
2025-10-15T15:57
2025-10-15T15:51
нато
россия
белоруссия
новости
андрей белоусов
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.Он подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.Министр обороны РФ подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции особое значение придается обеспечению военной безопасности Союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала.В Москве прошло заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. В ходе заседания коллегии выступили Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и его белорусский коллега Виктор Хренин, которые подвели итоги совместной деятельности за прошедший год и определили перспективные направления взаимодействия.
россия
белоруссия
нато, россия, белоруссия, новости, андрей белоусов, министерство обороны рф
НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии

НАТО активизирует учебно-боевую деятельность и разведку у границ РФ и Беларуси – Белоусов

15:57 15.10.2025
 
© AP Photo Vadim GhirdaВоеннослужащие воздушно-десантной дивизии США
Военнослужащие воздушно-десантной дивизии США - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo Vadim Ghirda
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран. Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге альянса учениях составила около 60 тысяч военнослужащих", – сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.
Министр обороны РФ подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции особое значение придается обеспечению военной безопасности Союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала.
В Москве прошло заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. В ходе заседания коллегии выступили Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и его белорусский коллега Виктор Хренин, которые подвели итоги совместной деятельности за прошедший год и определили перспективные направления взаимодействия.
НАТОРоссияБелоруссияНовостиАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ
 
