https://crimea.ria.ru/20251015/nato-aktiviziruet-razveddeyatelnost-u-granits-rossii-i-belorussii-1150202689.html

НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии

НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 15.10.2025

НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии

Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T15:57

2025-10-15T15:57

2025-10-15T15:51

нато

россия

белоруссия

новости

андрей белоусов

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140863301_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_501b59453cd7b9a4a56aff064743d61f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.Он подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.Министр обороны РФ подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции особое значение придается обеспечению военной безопасности Союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала.В Москве прошло заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. В ходе заседания коллегии выступили Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и его белорусский коллега Виктор Хренин, которые подвели итоги совместной деятельности за прошедший год и определили перспективные направления взаимодействия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, белоруссия, новости, андрей белоусов, министерство обороны рф