НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии
НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 15.10.2025
НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии
Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T15:57
2025-10-15T15:57
2025-10-15T15:51
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140863301_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_501b59453cd7b9a4a56aff064743d61f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.Он подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.Министр обороны РФ подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции особое значение придается обеспечению военной безопасности Союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала.В Москве прошло заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. В ходе заседания коллегии выступили Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и его белорусский коллега Виктор Хренин, которые подвели итоги совместной деятельности за прошедший год и определили перспективные направления взаимодействия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте Большая часть оружия США через НАТО идет на Украину – Трамп НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/05/1140863301_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_bff389461294f260b224ce47b1ffa255.jpg
НАТО активизирует учебно-боевую деятельность и разведку у границ РФ и Беларуси – Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран. Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге альянса учениях составила около 60 тысяч военнослужащих", – сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.
Министр обороны РФ подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции особое значение придается обеспечению военной безопасности Союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала.
В Москве прошло заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. В ходе заседания коллегии выступили Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и его белорусский коллега Виктор Хренин, которые подвели итоги совместной деятельности за прошедший год и определили перспективные направления взаимодействия.
