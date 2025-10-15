https://crimea.ria.ru/20251015/mchs-sevastopolya-prosit-naselenie-ne-volnovatsya-iz-za-gromkikh-zvukov-1150197702.html
МЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны уничтожат на мысе Херсонес в Севастополе. Об этом предупреждает МЧС, призывая жителей и гостей региона... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T15:15
2025-10-15T15:15
2025-10-15T15:15
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны уничтожат на мысе Херсонес в Севастополе. Об этом предупреждает МЧС, призывая жителей и гостей региона не волноваться, услышав взрывы.Водолазы и пиротехники МЧС России уже приступили к подготовительным работам, уточнили в ведомстве.Ранее в среду боеприпасы времен Великой Отечественной войны подрывали на полигоне в Ленинском районе Крыма.Работы по ликвидации боеприпасов систематически проводятся в республике. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
В Севастополе на мысе Херсонес уничтожат взрывоопасный предмет времен войны