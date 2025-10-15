Рейтинг@Mail.ru
МЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков - РИА Новости Крым, 15.10.2025
МЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны уничтожат на мысе Херсонес в Севастополе. Об этом предупреждает МЧС, призывая жителей и гостей региона...
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны уничтожат на мысе Херсонес в Севастополе. Об этом предупреждает МЧС, призывая жителей и гостей региона не волноваться, услышав взрывы.Водолазы и пиротехники МЧС России уже приступили к подготовительным работам, уточнили в ведомстве.Ранее в среду боеприпасы времен Великой Отечественной войны подрывали на полигоне в Ленинском районе Крыма.Работы по ликвидации боеприпасов систематически проводятся в республике. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны уничтожат на мысе Херсонес в Севастополе. Об этом предупреждает МЧС, призывая жителей и гостей региона не волноваться, услышав взрывы.
"Не волнуйтесь, услышав громкие звуки! Ожидается плановое уничтожение взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в акватории в районе мыса Херсонес. Ориентировочно, ликвидация произойдет в период с 14:30 до 16:00.", - говорится в сообщении.
Водолазы и пиротехники МЧС России уже приступили к подготовительным работам, уточнили в ведомстве.
Ранее в среду боеприпасы времен Великой Отечественной войны подрывали на полигоне в Ленинском районе Крыма.
Работы по ликвидации боеприпасов систематически проводятся в республике. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
