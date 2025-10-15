Рейтинг@Mail.ru
Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов
Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов
Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов
Запад своей деструктивной деятельностью подорвал основы конструктивного диалога между странами, обладающими ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T16:04
2025-10-15T16:19
андрей белоусов
министерство обороны рф
ядерное сдерживание
ядерное оружие
россия
сша
политика
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Запад своей деструктивной деятельностью подорвал основы конструктивного диалога между странами, обладающими ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.Он напомнил, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В целях недопущения неконтролируемого роста ядерных арсеналов президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ при условии его выполнения США.Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – двусторонний документ, подписанный Россией и США в 2010 году с целью поддержания стратегической стабильности и предсказуемости в сфере ядерного вооружения. ДСНВ устанавливает четкие и проверяемые ограничения на количество стратегических наступательных вооружений у России и США, что снижает риск гонки вооружений и повышает уровень доверия между сторонами.Изначально договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет по взаимному согласию сторон. В 2021 году соглашение было продлено до 5 февраля 2026 года.С 2022 года диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам выполнения ДСНВ практически прекратился. Основными причинами стали обострение политических отношений, введение санкций против России и поддержка США Украины в вооруженном конфликте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружиюРоссия даст отпор США и НАТО в случае угроз для страны - ЛавровГолубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США
Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов

Запад подорвал основы конструктивного диалога между странами с ядерным оружием – Белоусов

16:04 15.10.2025 (обновлено: 16:19 15.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Запад своей деструктивной деятельностью подорвал основы конструктивного диалога между странами, обладающими ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Архитектура глобальной безопасности продолжает деградировать. В результате деструктивной деятельности Запада подорваны основы конструктивного диалога между государствами – обладателями ядерного оружия", - сказал Белоусов.
Он напомнил, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В целях недопущения неконтролируемого роста ядерных арсеналов президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ при условии его выполнения США.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – двусторонний документ, подписанный Россией и США в 2010 году с целью поддержания стратегической стабильности и предсказуемости в сфере ядерного вооружения. ДСНВ устанавливает четкие и проверяемые ограничения на количество стратегических наступательных вооружений у России и США, что снижает риск гонки вооружений и повышает уровень доверия между сторонами.
Изначально договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет по взаимному согласию сторон. В 2021 году соглашение было продлено до 5 февраля 2026 года.
С 2022 года диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам выполнения ДСНВ практически прекратился. Основными причинами стали обострение политических отношений, введение санкций против России и поддержка США Украины в вооруженном конфликте.
