Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США
Миротворческие заявления Трампа не имеют связи с реальностью - мнение
Миротворчество Трампа на Ближнем Востоке - очередной информационный пузырь, так же как и его участие в разрешении конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим
Накануне, 13 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе – документ был подписан Трампом в тот же день в Египте в ходе саммита по прекращению войны.
По мнению Колесниченко, это событие стало очередным информационным пузырем со стороны действующей власти США во главе с Трампом.
"Да, хорошо, что там вроде бы перестали убивать людей и передали окончательно всех заложников, в том числе тела. В любом случае, даже плохой мир лучше хорошей войны. Но что в итоге? Независимого палестинского государства не было, нет и в перспективе не просматривается. Потому что мирное соглашение, которое подписано, если его можно так называть, касается некоего анклава на территории Газы", – сказал Колесниченко.
О том, какой на самом деле "миротворец" президент США, за него говорят дела, а не слова и не информационные поводы, не имеющие связи с реальностью, считает политолог. В частности, тот факт, что Трамп до сегодняшнего дня так и не ответил ничего конкретного на объявленную Россией готовность продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, который американцы по сути не исполняют".
"Потому что это означает признать, что с нами, ядерной державой, нужно садиться за стол переговоров. Говорит ли это о том, что Трамп, который получил фальшивого золотого голубя из рук Нетаньяху, миротворец? Нет, это говорит о том, что Трамп пытается додавить нашу страну", – прокомментировал Колесниченко.
По его мнению, Трамп не спешит продолжать с РФ переговоры по Украине и подписывать на равных обязывающие документы, поскольку это будет значить признание правоты России и основательность ее требований, предъявленных Западу еще в декабре 2021-го и в январе 2022 года.
Все потому, что Трамп, как и Европа, все еще верит в возможность ослабить Россию и принудить ее к остановке военных действий на Украине на условиях Запада, что последнему необходимо в условиях глобального финансово-экономического кризиса, добавил эксперт.
"И разговоры сегодня о ракетах средней дальности Tomahawk – это опасная эскалация. Трамп умышленно создает предпосылки для второго карибского кризиса... Не понимает ли он этого? Я думаю, понимает. Трамп завел очень опасную информационную войну, понуждая Россию не добиться своих ключевых требований перед Евросоюзом и Америкой", – заключил политолог.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал "большим шоу" подписание командой Трампа мирного соглашения по Газе в Египте накануне.
