Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США

Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США - РИА Новости Крым, 14.10.2025

Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США

Миротворчество Трампа на Ближнем Востоке - очередной информационный пузырь, так же как и его участие в разрешении конфликта на Украине. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 14.10.2025

2025-10-14T18:45

2025-10-14T18:45

2025-10-14T18:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Миротворчество Трампа на Ближнем Востоке - очередной информационный пузырь, так же как и его участие в разрешении конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников ВадимНакануне, 13 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе – документ был подписан Трампом в тот же день в Египте в ходе саммита по прекращению войны.По мнению Колесниченко, это событие стало очередным информационным пузырем со стороны действующей власти США во главе с Трампом.О том, какой на самом деле "миротворец" президент США, за него говорят дела, а не слова и не информационные поводы, не имеющие связи с реальностью, считает политолог. В частности, тот факт, что Трамп до сегодняшнего дня так и не ответил ничего конкретного на объявленную Россией готовность продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, который американцы по сути не исполняют"."Потому что это означает признать, что с нами, ядерной державой, нужно садиться за стол переговоров. Говорит ли это о том, что Трамп, который получил фальшивого золотого голубя из рук Нетаньяху, миротворец? Нет, это говорит о том, что Трамп пытается додавить нашу страну", – прокомментировал Колесниченко.Все потому, что Трамп, как и Европа, все еще верит в возможность ослабить Россию и принудить ее к остановке военных действий на Украине на условиях Запада, что последнему необходимо в условиях глобального финансово-экономического кризиса, добавил эксперт."И разговоры сегодня о ракетах средней дальности Tomahawk – это опасная эскалация. Трамп умышленно создает предпосылки для второго карибского кризиса... Не понимает ли он этого? Я думаю, понимает. Трамп завел очень опасную информационную войну, понуждая Россию не добиться своих ключевых требований перед Евросоюзом и Америкой", – заключил политолог.Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал "большим шоу" подписание командой Трампа мирного соглашения по Газе в Египте накануне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе Признать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнение "Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины

