Рейтинг@Mail.ru
Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251014/golub-mira-dlya-trampa-chto-pokazyvaet-vneshnyaya-politika-ssha-1150170974.html
Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США
Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США
Миротворчество Трампа на Ближнем Востоке - очередной информационный пузырь, так же как и его участие в разрешении конфликта на Украине. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T18:45
2025-10-14T18:45
радио "спутник в крыму"
новости
мнения
дональд трамп
сша
вадим колесниченко
израиль
украина
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147810269_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_ea6ffded9ae38564f7b0743430868834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Миротворчество Трампа на Ближнем Востоке - очередной информационный пузырь, так же как и его участие в разрешении конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников ВадимНакануне, 13 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе – документ был подписан Трампом в тот же день в Египте в ходе саммита по прекращению войны.По мнению Колесниченко, это событие стало очередным информационным пузырем со стороны действующей власти США во главе с Трампом.О том, какой на самом деле "миротворец" президент США, за него говорят дела, а не слова и не информационные поводы, не имеющие связи с реальностью, считает политолог. В частности, тот факт, что Трамп до сегодняшнего дня так и не ответил ничего конкретного на объявленную Россией готовность продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, который американцы по сути не исполняют"."Потому что это означает признать, что с нами, ядерной державой, нужно садиться за стол переговоров. Говорит ли это о том, что Трамп, который получил фальшивого золотого голубя из рук Нетаньяху, миротворец? Нет, это говорит о том, что Трамп пытается додавить нашу страну", – прокомментировал Колесниченко.Все потому, что Трамп, как и Европа, все еще верит в возможность ослабить Россию и принудить ее к остановке военных действий на Украине на условиях Запада, что последнему необходимо в условиях глобального финансово-экономического кризиса, добавил эксперт."И разговоры сегодня о ракетах средней дальности Tomahawk – это опасная эскалация. Трамп умышленно создает предпосылки для второго карибского кризиса... Не понимает ли он этого? Я думаю, понимает. Трамп завел очень опасную информационную войну, понуждая Россию не добиться своих ключевых требований перед Евросоюзом и Америкой", – заключил политолог.Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал "большим шоу" подписание командой Трампа мирного соглашения по Газе в Египте накануне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе Признать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнение "Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
сша
израиль
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147810269_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_2cf574eeacfba5a2a7961217beab6212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мнения, дональд трамп, сша, вадим колесниченко, израиль, украина, в мире, россия, политика
Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США

Миротворческие заявления Трампа не имеют связи с реальностью - мнение

18:45 14.10.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Миротворчество Трампа на Ближнем Востоке - очередной информационный пузырь, так же как и его участие в разрешении конфликта на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим
Накануне, 13 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе – документ был подписан Трампом в тот же день в Египте в ходе саммита по прекращению войны.
По мнению Колесниченко, это событие стало очередным информационным пузырем со стороны действующей власти США во главе с Трампом.
"Да, хорошо, что там вроде бы перестали убивать людей и передали окончательно всех заложников, в том числе тела. В любом случае, даже плохой мир лучше хорошей войны. Но что в итоге? Независимого палестинского государства не было, нет и в перспективе не просматривается. Потому что мирное соглашение, которое подписано, если его можно так называть, касается некоего анклава на территории Газы", – сказал Колесниченко.
О том, какой на самом деле "миротворец" президент США, за него говорят дела, а не слова и не информационные поводы, не имеющие связи с реальностью, считает политолог. В частности, тот факт, что Трамп до сегодняшнего дня так и не ответил ничего конкретного на объявленную Россией готовность продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, который американцы по сути не исполняют".
"Потому что это означает признать, что с нами, ядерной державой, нужно садиться за стол переговоров. Говорит ли это о том, что Трамп, который получил фальшивого золотого голубя из рук Нетаньяху, миротворец? Нет, это говорит о том, что Трамп пытается додавить нашу страну", – прокомментировал Колесниченко.
По его мнению, Трамп не спешит продолжать с РФ переговоры по Украине и подписывать на равных обязывающие документы, поскольку это будет значить признание правоты России и основательность ее требований, предъявленных Западу еще в декабре 2021-го и в январе 2022 года.
Все потому, что Трамп, как и Европа, все еще верит в возможность ослабить Россию и принудить ее к остановке военных действий на Украине на условиях Запада, что последнему необходимо в условиях глобального финансово-экономического кризиса, добавил эксперт.
"И разговоры сегодня о ракетах средней дальности Tomahawk – это опасная эскалация. Трамп умышленно создает предпосылки для второго карибского кризиса... Не понимает ли он этого? Я думаю, понимает. Трамп завел очень опасную информационную войну, понуждая Россию не добиться своих ключевых требований перед Евросоюзом и Америкой", – заключил политолог.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков назвал "большим шоу" подписание командой Трампа мирного соглашения по Газе в Египте накануне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Третьей мировой не будет": Трамп подписал мирную сделку по Газе
Признать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнение
"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиМненияДональд ТрампСШАВадим КолесниченкоИзраильУкраинаВ миреРоссияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
18:45Голубь мира для Трампа: что показывает внешняя политика США
18:04Сенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту
17:51Путин поговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана
17:47Рейд в Севастополе закрыли второй раз за полчаса
17:41Аэропорт Краснодара обслужил более 100 тысяч пассажиров за месяц
17:34Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
17:32Катера и паромы в Севастополе возобновили движение
17:27Ущерб на 10 млн: на замначальника МЧС Ростовской области завели дело
17:21В Севастополе перекрыли рейд
17:10"Лишил гражданства, которого он мне не давал" - Царев об указе Зеленского
16:49Крым готов к отопительному сезону на 99%
16:32Битва при Рущуке: как Кутузов избавил Россию от войны на два фронта
16:13Зеленский лишил гражданства Олега Царева и Сергея Полунина
15:55В Севастополе аграрии получили 850 млн рублей поддержки за год
15:27Зарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
15:11В России пройдет первый винный саммит БРИКС – Киселев
14:48Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
14:25Легковушка влетела под грузовик в Краснодарском крае - водитель погиб
14:16Крымский мост: оперативная обстановка во вторник
Лента новостейМолния