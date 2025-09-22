Рейтинг@Mail.ru
РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/rf-gotova-prodolzhit-priderzhivatsya-dsnv-posle-ego-istecheniya--putin-1149626951.html
РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин
РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин - РИА Новости Крым, 22.09.2025
РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин
Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T15:01
2025-09-22T15:16
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
дснв
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
ядерное сдерживание
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_304bb52526bdfa6e049eb67733edfdd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.Российский лидер напомнил, что заключение в 2010 году российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях стало значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности. Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации президента США Джо Байдена, нарушившей базовые установки ДСНВ, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено. Тем не менее, отметил Путин, обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по ДСНВ до завершения его жизненного цикла. Президент России указал, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. По словам главы государства, полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия. В дальнейшем на основе анализа обстановки РФ будет принимать определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений, добавил Путин. Он подчеркнул, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. В этой связи президент поручил профильным ведомствам продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание также следует уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе, указал Путин. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах — Путин В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасностиЗапрет обмена данными по ДСНВ с Россией – что ответили в Белом доме
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142103135_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7bc454e7932a11ac2403e9bb92995e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), совет безопасности россии , дснв, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), ядерное сдерживание, новости, россия
РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин

Россия готова в течение года придерживаться ограничений ДСНВ после его истечения – Путин

15:01 22.09.2025 (обновлено: 15:16 22.09.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки стратегических сил сдерживания РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Российский лидер напомнил, что заключение в 2010 году российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях стало значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности. Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации президента США Джо Байдена, нарушившей базовые установки ДСНВ, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено.
Тем не менее, отметил Путин, обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по ДСНВ до завершения его жизненного цикла.
Президент России указал, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. По словам главы государства, полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ", - сказал российский лидер.
В дальнейшем на основе анализа обстановки РФ будет принимать определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений, добавил Путин.
Он подчеркнул, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. В этой связи президент поручил профильным ведомствам продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ.
Особое внимание также следует уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе, указал Путин.
"Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ. Соответствующим образом мы и будем реагировать", - добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах — Путин
В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасности
Запрет обмена данными по ДСНВ с Россией – что ответили в Белом доме
 
Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииДСНВДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)Ядерное сдерживаниеНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:48Атака БПЛА на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара ВСУ
15:35Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
15:10Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту
15:01РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин
14:50Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин
14:37В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 11 населенных пунктов
14:20Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза
14:05Осенний призыв в российскую армию - Генштаб назвал особенности
13:52Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
13:50Маргарита Симоньян проходит лечение от рака
13:44Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек
13:37В Крыму не фиксируют массовых отмен броней после атаки ВСУ на Форос
13:30Армия РФ ударила по объектам авиапрома и военным аэродромам Украины
13:18В Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
13:12Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и Никарагуа
12:59Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП
12:50Продвинулись в глубину обороны: русская армия освободила Калиновское
12:40Две женщины ранены при падении обломков сбитых беспилотников в Белгороде
12:30На дорогах Крыма произошло 33 ДТП – два человека погибли
12:15Крымский мост сейчас - растет очередь со стороны Керчи
Лента новостейМолния