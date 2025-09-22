https://crimea.ria.ru/20250922/rf-gotova-prodolzhit-priderzhivatsya-dsnv-posle-ego-istecheniya--putin-1149626951.html

РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин

2025-09-22T15:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.Российский лидер напомнил, что заключение в 2010 году российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях стало значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности. Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации президента США Джо Байдена, нарушившей базовые установки ДСНВ, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено. Тем не менее, отметил Путин, обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по ДСНВ до завершения его жизненного цикла. Президент России указал, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. По словам главы государства, полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия. В дальнейшем на основе анализа обстановки РФ будет принимать определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений, добавил Путин. Он подчеркнул, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. В этой связи президент поручил профильным ведомствам продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание также следует уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе, указал Путин. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах — Путин В Белом доме сделали ряд заявлений о ядерной безопасностиЗапрет обмена данными по ДСНВ с Россией – что ответили в Белом доме

