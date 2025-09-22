РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин

https://crimea.ria.ru/20250922/rf-gotova-prodolzhit-priderzhivatsya-dsnv-posle-ego-istecheniya--putin-1149626951.html
2025-09-22T15:01
2025-09-22T15:01
2025-09-22T15:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.Российский лидер напомнил, что заключение в 2010 году российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях стало значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности. Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации президента США Джо Байдена, нарушившей базовые установки ДСНВ, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено. Тем не менее, отметил Путин, обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по ДСНВ до завершения его жизненного цикла. Президент России указал, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. По словам главы государства, полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия. В дальнейшем на основе анализа обстановки РФ будет принимать определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений, добавил Путин. Он подчеркнул, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. В этой связи президент поручил профильным ведомствам продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание также следует уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе, указал Путин.
Новости
Россия готова в течение года придерживаться ограничений ДСНВ после его истечения – Путин
15:01 22.09.2025 (обновлено: 15:16 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Российский лидер напомнил, что заключение в 2010 году российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях стало значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности. Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации президента США Джо Байдена, нарушившей базовые установки ДСНВ, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено.
Тем не менее, отметил Путин, обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по ДСНВ до завершения его жизненного цикла.
Президент России указал, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. По словам главы государства, полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ", - сказал российский лидер.
В дальнейшем на основе анализа обстановки РФ будет принимать определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений, добавил Путин.
Он подчеркнул, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. В этой связи президент поручил профильным ведомствам продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ.
Особое внимание также следует уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе, указал Путин.
"Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ. Соответствующим образом мы и будем реагировать", - добавил он.
