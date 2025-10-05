https://crimea.ria.ru/20251005/tramp-otvetil-na-predlozhenie-putina-prodlit-dogovor-po-yadernomu-oruzhiyu-1149981018.html
Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружию
Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружию
Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей идеей" предложение президента России Владимира Путина продлить действие договоренности по ядерному оружию. РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей идеей" предложение президента России Владимира Путина продлить действие договоренности по ядерному оружию.22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля 2026 года.Президент России указал, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. По словам главы государства, полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
