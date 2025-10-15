https://crimea.ria.ru/20251015/oformil-zaveschanie-na-sudyu-na-sevastopoltsa-vozbudili-ugolovnoe-delo-1150204471.html

Оформил завещание на судью: на севастопольца возбудили уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе директор фирмы стал фигурантом уголовного дела после того, как оформил завещание на судью, чтобы заявить ей отвод. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В отношении 58-летнего коммерсанта возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса РФ – до четырех лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

