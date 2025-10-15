Рейтинг@Mail.ru
Оформил завещание на судью: на севастопольца возбудили уголовное дело - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Оформил завещание на судью: на севастопольца возбудили уголовное дело
Оформил завещание на судью: на севастопольца возбудили уголовное дело - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Оформил завещание на судью: на севастопольца возбудили уголовное дело
В Севастополе директор фирмы стал фигурантом уголовного дела после того, как оформил завещание на судью, чтобы заявить ей отвод. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T16:48
2025-10-15T16:48
севастополь
суд
происшествия
новости севастополя
гсу ск россии по крыму и севастополю
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе директор фирмы стал фигурантом уголовного дела после того, как оформил завещание на судью, чтобы заявить ей отвод. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В отношении 58-летнего коммерсанта возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса РФ – до четырех лет лишения свободы.
Оформил завещание на судью: на севастопольца возбудили уголовное дело

В Севастополе коммерсант оформил завещание на судью в попытке остановить арбитражное дело

16:48 15.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе директор фирмы стал фигурантом уголовного дела после того, как оформил завещание на судью, чтобы заявить ей отвод. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"В рамках рассмотрения арбитражного дела директор фирмы аренды недвижимости неоднократно заявлял отводы судье, в которых фигуранту было отказано. Тогда подозреваемый оформил завещание на судью в виде доли в основном капитале предприятия в размере 1%, чем вмешался в деятельность суда", - говорится в сообщении.
В отношении 58-летнего коммерсанта возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса РФ – до четырех лет лишения свободы.
Лента новостейМолния