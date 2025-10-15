https://crimea.ria.ru/20251015/na-podarok-dochke-krymchanka-popalas-na-krazhe-khrizantem-v-simferopole-1150194006.html
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.10.2025
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
50-летняя жительница Красногвардейского района Крыма украла хризантемы из уличного кашпо в центре крымской столицы, чтобы подарить их на день рождения своей... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T13:45
2025-10-15T13:45
2025-10-15T13:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Красногвардейского района Крыма украла хризантемы из уличного кашпо в центре крымской столицы, чтобы подарить их на день рождения своей дочери. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, похитительницу нашли и задержали.Видеокадры, на которых зафиксирован момент кражи, ранее распространились в социальных сетях. На них видно, как из остановившейся на перекрестке машины выходит женщина и забирает цветы из уличного кашпо. Видео увидели сотрудники полиции, которые и вычислили нарушительницу.В отношении злоумышленницы составлен админпротокол по статье о мелком хищении. Судом ей назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи вандалы "надергали" из клумб цветов на 10 тысяч рублейСибиряк сам себе испортил новоселье в СевастополеДва севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
МВД: крымчанка украла уличные цветы в центре Симферополя в подарок дочке
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Красногвардейского района Крыма украла хризантемы из уличного кашпо в центре крымской столицы, чтобы подарить их на день рождения своей дочери. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, похитительницу нашли и задержали.
Видеокадры, на которых зафиксирован момент кражи, ранее распространились в социальных сетях. На них видно, как из остановившейся на перекрестке машины выходит женщина и забирает цветы из уличного кашпо. Видео увидели сотрудники полиции, которые и вычислили нарушительницу.
"По ее словам, в тот день она направлялась на день рождения к дочери на такси, но не успела купить букет. В момент, когда водитель остановился на перекрестке, чтобы уступить дорогу, женщина заметила кашпо с цветами, прикрепленное к ограждению и, решив подарить их, вырвала три куста хризантем, после чего уехала", - сообщили в пресс-службе обстоятельства происшествия.
В отношении злоумышленницы составлен админпротокол по статье о мелком хищении. Судом ей назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.
