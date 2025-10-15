https://crimea.ria.ru/20251015/na-podarok-dochke-krymchanka-popalas-na-krazhe-khrizantem-v-simferopole-1150194006.html

На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе

На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Красногвардейского района Крыма украла хризантемы из уличного кашпо в центре крымской столицы, чтобы подарить их на день рождения своей дочери. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, похитительницу нашли и задержали.Видеокадры, на которых зафиксирован момент кражи, ранее распространились в социальных сетях. На них видно, как из остановившейся на перекрестке машины выходит женщина и забирает цветы из уличного кашпо. Видео увидели сотрудники полиции, которые и вычислили нарушительницу.В отношении злоумышленницы составлен админпротокол по статье о мелком хищении. Судом ей назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи вандалы "надергали" из клумб цветов на 10 тысяч рублейСибиряк сам себе испортил новоселье в СевастополеДва севастопольца задержаны за кражу шести мешков яблок

