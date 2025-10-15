Рейтинг@Mail.ru
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251015/na-podarok-dochke-krymchanka-popalas-na-krazhe-khrizantem-v-simferopole-1150194006.html
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе - РИА Новости Крым, 15.10.2025
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
50-летняя жительница Красногвардейского района Крыма украла хризантемы из уличного кашпо в центре крымской столицы, чтобы подарить их на день рождения своей... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Красногвардейского района Крыма украла хризантемы из уличного кашпо в центре крымской столицы, чтобы подарить их на день рождения своей дочери. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, похитительницу нашли и задержали.Видеокадры, на которых зафиксирован момент кражи, ранее распространились в социальных сетях. На них видно, как из остановившейся на перекрестке машины выходит женщина и забирает цветы из уличного кашпо. Видео увидели сотрудники полиции, которые и вычислили нарушительницу.В отношении злоумышленницы составлен админпротокол по статье о мелком хищении. Судом ей назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.
На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе

МВД: крымчанка украла уличные цветы в центре Симферополя в подарок дочке

13:45 15.10.2025
 
© Администрация СимферополяКашпо с хризантемами украшают улицы Симферополе
Кашпо с хризантемами украшают улицы Симферополе
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 50-летняя жительница Красногвардейского района Крыма украла хризантемы из уличного кашпо в центре крымской столицы, чтобы подарить их на день рождения своей дочери. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, похитительницу нашли и задержали.
Видеокадры, на которых зафиксирован момент кражи, ранее распространились в социальных сетях. На них видно, как из остановившейся на перекрестке машины выходит женщина и забирает цветы из уличного кашпо. Видео увидели сотрудники полиции, которые и вычислили нарушительницу.

"По ее словам, в тот день она направлялась на день рождения к дочери на такси, но не успела купить букет. В момент, когда водитель остановился на перекрестке, чтобы уступить дорогу, женщина заметила кашпо с цветами, прикрепленное к ограждению и, решив подарить их, вырвала три куста хризантем, после чего уехала", - сообщили в пресс-службе обстоятельства происшествия.

В отношении злоумышленницы составлен админпротокол по статье о мелком хищении. Судом ей назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.
