Рейтинг@Mail.ru
Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/bank-vtb-rasshiril-spisok-dostupnykh-sotsialnykh-vyplat-1150195588.html
Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат
Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат
ВТБ увеличил список доступных социальных выплат, в спецпроект вошли более 30 видов новых компенсаций, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T14:13
2025-10-15T14:13
втб
общество
экономика
финансы
банк
деньги
соцвыплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144245860_0:62:1180:725_1920x0_80_0_0_68960d0e8b27fc7ce258444fc4cd30fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВТБ увеличил список доступных социальных выплат, в спецпроект вошли более 30 видов новых компенсаций, сообщает пресс-служба кредитной организации.Также расширилась и география получателей социальных выплат. В частности, воспользоваться расширенным перечнем могут жители Республики Крым и города Севастополя, Москвы и Московской области, Свердловской области, а также Алтайского края."Расширение списка соцвыплат для их получения на карты ВТБ – важный шаг для упрощения получения необходимых пособий в разных регионах страны", – подчеркнул член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит пресс-служба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144245860_65:0:1113:786_1920x0_80_0_0_19da38041fc5d569a8c8013e68b97269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, общество, экономика, финансы, банк, деньги, соцвыплаты

Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат

14:13 15.10.2025
 
© Пресс-служба ВТБДенежные купюры
Денежные купюры
© Пресс-служба ВТБ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВТБ увеличил список доступных социальных выплат, в спецпроект вошли более 30 видов новых компенсаций, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Среди них – компенсации для медицинских работников и доноров, социальные пособия для инвалидов, военнослужащих и членов их семей, а также выплаты для людей, пострадавших от радиационного воздействия.
Также расширилась и география получателей социальных выплат. В частности, воспользоваться расширенным перечнем могут жители Республики Крым и города Севастополя, Москвы и Московской области, Свердловской области, а также Алтайского края.
"Расширение списка соцвыплат для их получения на карты ВТБ – важный шаг для упрощения получения необходимых пособий в разных регионах страны", – подчеркнул член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит пресс-служба.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТБОбществоЭкономикаФинансыБанкДеньгиСоцвыплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов
15:57НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии
15:47Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
15:43В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство
15:27Новости Феодосии: из-за ЧП на нефтебазе изменили схему движения автобусов
15:15МЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
15:12Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
15:02Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
14:55В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов
14:45Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин
14:38Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
14:30В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных
14:13Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат
14:05Магнитные бури обрушатся на Землю к выходным
13:50В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
13:45На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
13:37Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
13:22Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день
13:20Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона
13:13Армия России продвигается вперед - хроники СВО
Лента новостейМолния