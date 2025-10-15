https://crimea.ria.ru/20251015/bank-vtb-rasshiril-spisok-dostupnykh-sotsialnykh-vyplat-1150195588.html

Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат

ВТБ увеличил список доступных социальных выплат, в спецпроект вошли более 30 видов новых компенсаций, сообщает пресс-служба кредитной организации.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВТБ увеличил список доступных социальных выплат, в спецпроект вошли более 30 видов новых компенсаций, сообщает пресс-служба кредитной организации.Также расширилась и география получателей социальных выплат. В частности, воспользоваться расширенным перечнем могут жители Республики Крым и города Севастополя, Москвы и Московской области, Свердловской области, а также Алтайского края."Расширение списка соцвыплат для их получения на карты ВТБ – важный шаг для упрощения получения необходимых пособий в разных регионах страны", – подчеркнул член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит пресс-служба.

Новости

