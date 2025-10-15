https://crimea.ria.ru/20251015/bank-vtb-rasshiril-spisok-dostupnykh-sotsialnykh-vyplat-1150195588.html
Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат
ВТБ увеличил список доступных социальных выплат, в спецпроект вошли более 30 видов новых компенсаций, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. ВТБ увеличил список доступных социальных выплат, в спецпроект вошли более 30 видов новых компенсаций, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Среди них – компенсации для медицинских работников и доноров, социальные пособия для инвалидов, военнослужащих и членов их семей, а также выплаты для людей, пострадавших от радиационного воздействия.
Также расширилась и география получателей социальных выплат. В частности, воспользоваться расширенным перечнем могут жители Республики Крым и города Севастополя, Москвы и Московской области, Свердловской области, а также Алтайского края.
"Расширение списка соцвыплат для их получения на карты ВТБ – важный шаг для упрощения получения необходимых пособий в разных регионах страны", – подчеркнул член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит пресс-служба.
