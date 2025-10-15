https://crimea.ria.ru/20251015/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-paromov-i-katerov-1150194515.html
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
Паромы и катера в Севастополе вновь возобновляют работу после кратковременного ограничения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T13:50
2025-10-15T13:50
2025-10-15T13:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь возобновляют работу после кратковременного ограничения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был перекрыт в 13:14. О причинах не сообщалось. Спустя полчаса работа городских паромов и катеров возобновилась. Утром в городе уже останавливали морской транспорт, ограничения длились менее часа. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
