В Севастополе возобновили движение паромов и катеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь возобновляют работу после кратковременного ограничения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был перекрыт в 13:14. О причинах не сообщалось. Спустя полчаса работа городских паромов и катеров возобновилась. Утром в городе уже останавливали морской транспорт, ограничения длились менее часа. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

