В Севастополе возобновили движение паромов и катеров - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
Паромы и катера в Севастополе вновь возобновляют работу после кратковременного ограничения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T13:50
2025-10-15T13:48
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181973_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a464062c864705b4e866e09c09fb4219.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь возобновляют работу после кратковременного ограничения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был перекрыт в 13:14. О причинах не сообщалось. Спустя полчаса работа городских паромов и катеров возобновилась. Утром в городе уже останавливали морской транспорт, ограничения длились менее часа. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров

В Севастополе открыли рейд и возобновили работу морского транспорта

13:50 15.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь возобновляют работу после кратковременного ограничения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был перекрыт в 13:14. О причинах не сообщалось. Спустя полчаса работа городских паромов и катеров возобновилась.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Утром в городе уже останавливали морской транспорт, ограничения длились менее часа.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
