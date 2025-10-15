Рейтинг@Mail.ru
Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
В Ялте из-за технической неполадки произошла аварийная остановка подвесной канатной дороги. В кабинках на высоте около 15 метров находятся люди, которых надо... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Ялте из-за технической неполадки произошла аварийная остановка подвесной канатной дороги. В кабинках на высоте около 15 метров находятся люди, которых надо эвакуировать. Такова легенда учебно-тренировочного занятия, которое проводят сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в среду, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Сотрудники отряда во взаимодействии с работниками канатной дороги отрабатывают спуск условных пострадавших из зависшей кабинки при помощи специального снаряжения.По его словам, подобные тренировки позволяют повысить эффективность работы спасателей, а также улучшить взаимодействие с работниками канатной дороги в случае возникновения реальной ЧС."В моей практике был и реальный случай, когда мы спасали людей с канатной дороги. Было это где-то в 2012-м, мы тогда сняли 75 человек из одной кабинки с высоты где-то 110 метров, а из другой, зависшей на высоте пятидесяти (метров - ред.) было 37 человек, все живы, здоровы, все счастливы. Это были серьезные работы, которые заняли порядка шести часов", - вспоминает Павлов.Сейчас между региональным аварийно-спасательным отрядом службы и руководством подвесных канатных дорог Большой Ялты заключены договоры на аварийно-спасательное обслуживание. Все системы канатки ежегодно проходят обследование Гостехнодзора, тросы проверяются специальными системами, в том числе, и со звуковыми датчиками, подвесная канатная дорога своевременно обслуживается, что сводит практически к нулю нештатные ситуации, в которых может потребоваться помощь спасателей, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей

13:37 15.10.2025
 
