Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей

2025-10-15T13:37

2025-10-15T13:37

2025-10-15T13:21

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150191795_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0cec69143fc31b460d9132eab04c134.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Ялте из-за технической неполадки произошла аварийная остановка подвесной канатной дороги. В кабинках на высоте около 15 метров находятся люди, которых надо эвакуировать. Такова легенда учебно-тренировочного занятия, которое проводят сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в среду, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Сотрудники отряда во взаимодействии с работниками канатной дороги отрабатывают спуск условных пострадавших из зависшей кабинки при помощи специального снаряжения.По его словам, подобные тренировки позволяют повысить эффективность работы спасателей, а также улучшить взаимодействие с работниками канатной дороги в случае возникновения реальной ЧС."В моей практике был и реальный случай, когда мы спасали людей с канатной дороги. Было это где-то в 2012-м, мы тогда сняли 75 человек из одной кабинки с высоты где-то 110 метров, а из другой, зависшей на высоте пятидесяти (метров - ред.) было 37 человек, все живы, здоровы, все счастливы. Это были серьезные работы, которые заняли порядка шести часов", - вспоминает Павлов.Сейчас между региональным аварийно-спасательным отрядом службы и руководством подвесных канатных дорог Большой Ялты заключены договоры на аварийно-спасательное обслуживание. Все системы канатки ежегодно проходят обследование Гостехнодзора, тросы проверяются специальными системами, в том числе, и со звуковыми датчиками, подвесная канатная дорога своевременно обслуживается, что сводит практически к нулю нештатные ситуации, в которых может потребоваться помощь спасателей, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

крым, ялта, учения, мчс крыма, новости крыма, канатная дорога, общество, эвакуация, большая ялта