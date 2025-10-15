Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
В Ялте спасатели отрабатывают эвакуацию людей с остановившейся канатной дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Ялте из-за технической неполадки произошла аварийная остановка подвесной канатной дороги. В кабинках на высоте около 15 метров находятся люди, которых надо эвакуировать. Такова легенда учебно-тренировочного занятия, которое проводят сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в среду, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Сотрудники отряда во взаимодействии с работниками канатной дороги отрабатывают спуск условных пострадавших из зависшей кабинки при помощи специального снаряжения.
"По легенде канатная дорога остановилась. Допустим, нет электроэнергии. В кабинках находятся по два-три человека, и сотрудники канатной дороги не могут самостоятельно вернуть эти кабинки назад. На место выезжает дежурная смена и с помощью альпинистского снаряжения спускает туристов из кабинок в безопасное место", - рассказал начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда Юрий Павлов.
По его словам, подобные тренировки позволяют повысить эффективность работы спасателей, а также улучшить взаимодействие с работниками канатной дороги в случае возникновения реальной ЧС.
"В моей практике был и реальный случай, когда мы спасали людей с канатной дороги. Было это где-то в 2012-м, мы тогда сняли 75 человек из одной кабинки с высоты где-то 110 метров, а из другой, зависшей на высоте пятидесяти (метров - ред.) было 37 человек, все живы, здоровы, все счастливы. Это были серьезные работы, которые заняли порядка шести часов", - вспоминает Павлов.
Сейчас между региональным аварийно-спасательным отрядом службы и руководством подвесных канатных дорог Большой Ялты заключены договоры на аварийно-спасательное обслуживание.
Все системы канатки ежегодно проходят обследование Гостехнодзора, тросы проверяются специальными системами, в том числе, и со звуковыми датчиками, подвесная канатная дорога своевременно обслуживается, что сводит практически к нулю нештатные ситуации, в которых может потребоваться помощь спасателей, добавил он.
