https://crimea.ria.ru/20230426/rossiyskie-voennye-sorvali-rotatsiyu-vsu--protivnik-razbit-1128370575.html

Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит

Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит

Российские военнослужащие сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, подразделения противника уничтожены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T11:14

2023-04-26T11:14

2023-04-26T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, подразделения противника уничтожены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.На Авдеевском направлении возле Орловки артиллеристы выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ. Залпом реактивной системы БМ-21 "Град" уничтожено пять единиц бронетехники и около 25 человек живой силы противника.Кроме того, на Лисичанском направлении авиацией Южного военного округа уничтожен опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.Накануне российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Потери ВСУ составили около 65 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – МинобороныШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат

https://crimea.ria.ru/20230425/mir-na-poroge-tretey-mirovoy-voyny---medvedev-ob-svo-i-yadernom-oruzhii-1128352313.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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