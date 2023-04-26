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Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит
Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит
Российские военнослужащие сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, подразделения противника уничтожены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T11:14
2023-04-26T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, подразделения противника уничтожены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.На Авдеевском направлении возле Орловки артиллеристы выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ. Залпом реактивной системы БМ-21 "Град" уничтожено пять единиц бронетехники и около 25 человек живой силы противника.Кроме того, на Лисичанском направлении авиацией Южного военного округа уничтожен опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.Накануне российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Потери ВСУ составили около 65 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – МинобороныШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат
https://crimea.ria.ru/20230425/mir-na-poroge-tretey-mirovoy-voyny---medvedev-ob-svo-i-yadernom-oruzhii-1128352313.html
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Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит

Минобороны: российские войска сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

11:14 26.04.2023 (обновлено: 11:17 26.04.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, подразделения противника уничтожены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожено несколько подразделений общей численностью до 30 человек", - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
На Авдеевском направлении возле Орловки артиллеристы выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ. Залпом реактивной системы БМ-21 "Град" уничтожено пять единиц бронетехники и около 25 человек живой силы противника.
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Кроме того, на Лисичанском направлении авиацией Южного военного округа уничтожен опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
"Ракетным подразделением Южной группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске. В результате уничтожено значительное количество военной техники и живой силы противника", - добавил Астафьев.
Накануне российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Потери ВСУ составили около 65 военнослужащих.
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