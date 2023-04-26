Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит
Минобороны: российские войска сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
11:14 26.04.2023 (обновлено: 11:17 26.04.2023)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, подразделения противника уничтожены. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожено несколько подразделений общей численностью до 30 человек", - говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
На Авдеевском направлении возле Орловки артиллеристы выполнили огневой налет по автомобильной колонне ВСУ. Залпом реактивной системы БМ-21 "Град" уничтожено пять единиц бронетехники и около 25 человек живой силы противника.
Кроме того, на Лисичанском направлении авиацией Южного военного округа уничтожен опорный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
"Ракетным подразделением Южной группировки войск нанесен удар по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске. В результате уничтожено значительное количество военной техники и живой силы противника", - добавил Астафьев.
Накануне российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Потери ВСУ составили около 65 военнослужащих.
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