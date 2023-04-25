https://crimea.ria.ru/20230425/vsu-nesut-poteri-unichtozheno-za-sutki-okolo-650-ukrainskikh-soldat-1128358019.html

ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат

ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат - РИА Новости Крым, 25.04.2023

ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки около 650 украинских военных, разбили десятки единиц военной техники и нанесли... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T17:40

2023-04-25T17:40

2023-04-25T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки около 650 украинских военных, разбили десятки единиц военной техники и нанесли удары по складам. Об этом сообщает Минобороны РФ.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" нанесены удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Уничтожены четыре ДРГ.Ситуация на Красном ЛиманеЗдесь работает группировка войск "Центр". На этом направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены украинские силы возле сел Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики."За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.Ход боев на Донецком направленииШтурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация поддерживают штурмовиков и пресекают попытки противника перебросить туда резервы.Ударами артиллерии группировки войск "Южная" поражены подразделения ВСУ вблизи сел Богдановка, Красное и Ступочки ДНР. В целом за день в поддержку штурмовых отрядов в районе Артемовска авиация совершила девять вылетов, а артиллерия выполнила 62 огневые задачи.Южно-Донецкое, Херсонское и Запорожское направленияУдарами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" поражены украинские силы в районе Угледара, Павловки, Новоданиловки и Каменского.На Херсонском направлении уничтожено около 20 украинских военнослужащих и одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Селидово ДНР уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"Армия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском

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