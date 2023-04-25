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ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат
ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат - РИА Новости Крым, 25.04.2023
ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат
Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки около 650 украинских военных, разбили десятки единиц военной техники и нанесли... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T17:40
2023-04-25T17:41
сво
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки около 650 украинских военных, разбили десятки единиц военной техники и нанесли удары по складам. Об этом сообщает Минобороны РФ.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" нанесены удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Уничтожены четыре ДРГ.Ситуация на Красном ЛиманеЗдесь работает группировка войск "Центр". На этом направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены украинские силы возле сел Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики."За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.Ход боев на Донецком направленииШтурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация поддерживают штурмовиков и пресекают попытки противника перебросить туда резервы.Ударами артиллерии группировки войск "Южная" поражены подразделения ВСУ вблизи сел Богдановка, Красное и Ступочки ДНР. В целом за день в поддержку штурмовых отрядов в районе Артемовска авиация совершила девять вылетов, а артиллерия выполнила 62 огневые задачи.Южно-Донецкое, Херсонское и Запорожское направленияУдарами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" поражены украинские силы в районе Угледара, Павловки, Новоданиловки и Каменского.На Херсонском направлении уничтожено около 20 украинских военнослужащих и одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Селидово ДНР уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"Армия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
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сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат

Минобороны: российские войска уничтожили за сутки около 650 украинских боевиков

17:40 25.04.2023 (обновлено: 17:41 25.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБрошенный ВСУ гаубичный дивизион в Бердянске
Брошенный ВСУ гаубичный дивизион в Бердянске - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки около 650 украинских военных, разбили десятки единиц военной техники и нанесли удары по складам. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Обстановка на Купянском направлении

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" нанесены удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Уничтожены четыре ДРГ.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап. Кроме того, в районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

Ситуация на Красном Лимане

Здесь работает группировка войск "Центр". На этом направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены украинские силы возле сел Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.
"За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.

Ход боев на Донецком направлении

Штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация поддерживают штурмовиков и пресекают попытки противника перебросить туда резервы.
Ударами артиллерии группировки войск "Южная" поражены подразделения ВСУ вблизи сел Богдановка, Красное и Ступочки ДНР. В целом за день в поддержку штурмовых отрядов в районе Артемовска авиация совершила девять вылетов, а артиллерия выполнила 62 огневые задачи.
"За сутки потери противника на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, а также семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Южно-Донецкое, Херсонское и Запорожское направления

Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" поражены украинские силы в районе Угледара, Павловки, Новоданиловки и Каменского.
"Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в Минобороны.
На Херсонском направлении уничтожено около 20 украинских военнослужащих и одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Селидово ДНР уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
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