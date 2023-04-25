Рейтинг@Mail.ru
15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230425/15-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-sredstvami-pvo--minoborony-1128358276.html
15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 25.04.2023
15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T17:51
2023-04-25T17:51
беспилотник (дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_8f54753c23f3a76bf674b24464aad1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 411 самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8849 танков и другие виды боевой техники.Накануне средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников в разных районах спецоперации. Кроме того, силы ЧФ отбили атаку украинских дронов, они уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками100-килограммовый беспилотник упал в ПодмосковьеШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20230425/vsu-nesut-poteri-unichtozheno-za-sutki-okolo-650-ukrainskikh-soldat-1128358019.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_2:0:954:714_1920x0_80_0_0_77ee9b03d31845c53d4d133d21741e4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны

Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников

17:51 25.04.2023
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Неждановка Харьковской области, Куземовка, Тополи, Лисичанск в ЛНР, Васильевка, Кирилловка, Торское в ДНР, Новоукраинское, Басань, Любимовка Запорожской области и Князе-Григорьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 411 самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8849 танков и другие виды боевой техники.
Накануне средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников в разных районах спецоперации. Кроме того, силы ЧФ отбили атаку украинских дронов, они уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками
100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Брошенный ВСУ гаубичный дивизион в Бердянске - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
17:40
ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат
Беспилотник (дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа
19:37Ждать ли потепления в Крыму на майских праздниках
19:19В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700
18:51По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
18:24Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
18:11Многоуровневая парковка появится в центре Ялты: когда и где
17:5115 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
17:40ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат
17:17Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
16:56"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
16:36Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область
15:52Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света
15:13Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили
14:21Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов
14:04Байден заявил, что хочет стать президентом
13:55Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии
13:31Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы
13:2119-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
13:07В центре Керчи сбили мужчину
12:52Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
Лента новостейМолния