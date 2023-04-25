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15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 25.04.2023
15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T17:51
2023-04-25T17:51
2023-04-25T17:51
беспилотник (дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сво
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армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 411 самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8849 танков и другие виды боевой техники.Накануне средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников в разных районах спецоперации. Кроме того, силы ЧФ отбили атаку украинских дронов, они уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками100-килограммовый беспилотник упал в ПодмосковьеШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20230425/vsu-nesut-poteri-unichtozheno-za-sutki-okolo-650-ukrainskikh-soldat-1128358019.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников