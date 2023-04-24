https://crimea.ria.ru/20230424/shest-grupp-ukrainskikh-diversantov-razbity-v-zone-svo-1128330763.html

Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли деятельность шести групп украинских диверсантов на разных направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T15:00

2023-04-24T15:00

2023-04-24T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли деятельность шести групп украинских диверсантов на разных направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за сутки на Купянском направлении уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.Кроме того, две ДРГ уничтожены в районах сел Новоселка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, и еще две - возле донецкого села Терны.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 126 районах.Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила две группы диверсантов ВСУ в Харьковской областиСначала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОПопытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб

https://crimea.ria.ru/20230421/ekspert-otsenil-shansy-kieva-osuschestvit-diversii-v-krymu-1128298761.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), диверсанты, министерство обороны рф, новости, происшествия, армия и флот