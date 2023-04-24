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Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли деятельность шести групп украинских диверсантов на разных направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T15:00
2023-04-24T15:01
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли деятельность шести групп украинских диверсантов на разных направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.В целом за сутки на Купянском направлении уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.Кроме того, две ДРГ уничтожены в районах сел Новоселка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, и еще две - возле донецкого села Терны.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 126 районах.Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила две группы диверсантов ВСУ в Харьковской областиСначала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОПопытка незаконного пересечения границы в Брянске – нарушитель погиб
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сво, украина, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), диверсанты, министерство обороны рф, новости, происшествия, армия и флот
Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Минобороны: ВС России пресекли деятельность шести украинских ДРГ на разных направлениях

15:00 24.04.2023 (обновлено: 15:01 24.04.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции.
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли деятельность шести групп украинских диверсантов на разных направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении ведомства.
В целом за сутки на Купянском направлении уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.
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Кроме того, две ДРГ уничтожены в районах сел Новоселка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, и еще две - возле донецкого села Терны.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 126 районах.
Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской и Запорожской областях.
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СВОУкраинаРоссияВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ДиверсантыМинистерство обороны РФНовостиПроисшествияАрмия и флот
 
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