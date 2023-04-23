https://crimea.ria.ru/20230423/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-pyat-drg-protivnika-1128319710.html
Российские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противника
Российские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противника - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Российские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противника
Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской и... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T15:46
2023-04-23T15:46
2023-04-23T15:46
сво
министерство обороны рф
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской и Запорожской областях, сообщает Минобороны России.Кроме того, в районе Серебрянки Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а в районе Новомайрского ДНР уничтожена мобильная огневая группа противника.Обстановка на основных направлениях СВОНа Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли удар по украинским боевикам в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. За сутки противник потерял на этом направлении до 95 военнослужащих, одну бронированную машину и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Терны, Торское и Григоровка (ДНР). В результате потери украинской армии составили: более 70 боевиков, одна боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новодонецкое ДНР. За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 130 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - рассказали в ведомстве.На Херсонском направлении российские артиллеристы уничтожили до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230423/saldo-prokommentiroval-slukhi-o-platsdarmakh-vsu-na-levoberezhe-khersonschiny-1128318512.html
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
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сво, министерство обороны рф, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), украина
Российские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противника
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили 5 ДРГ противника на Запорожье и Харьковщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки в ходе специальной военной операции уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника в Харьковской и Запорожской областях, сообщает Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. В районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Серебрянки Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а в районе Новомайрского ДНР уничтожена мобильная огневая группа противника.
Обстановка на основных направлениях СВО
На Купянском направлении авиация и артиллерия "Западной" группировки войск нанесли удар по украинским боевикам в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. За сутки противник потерял на этом направлении до 95 военнослужащих, одну бронированную машину и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Терны, Торское и Григоровка (ДНР). В результате потери украинской армии составили: более 70 боевиков, одна боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новодонецкое ДНР. За сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 130 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - рассказали в ведомстве.
На Херсонском направлении российские артиллеристы уничтожили до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля.
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