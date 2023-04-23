https://crimea.ria.ru/20230423/armiya-rossii-unichtozhila-dve-gruppy-diversantov-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1128317586.html

Армия России уничтожила две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

Армия России уничтожила две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Армия России уничтожила две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

Силы российской войсковой группировки "Запад" уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении в Харьковской области,... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T12:32

2023-04-23T12:32

2023-04-23T12:32

министерство обороны рф

украина

сво

всу (вооруженные силы украины)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Силы российской войсковой группировки "Запад" уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.Кроме того, российская армейская авиация в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожила два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны.Также в районе поселка Петропавловка огнем из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" уничтожена САУ 2С3 "Акация". Противник понес потери в живой силе и технике.Американские системы ПВО Patriot на Украине: что изменится >>Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОЧто ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ экспертаМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину

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украина

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

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министерство обороны рф, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), харьковская область