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Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T17:17
2023-04-25T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Потери противника за сутки на Купянском направлении составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап.В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.Накануне Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли деятельность шести групп украинских диверсантов на разных направлениях, а за день до этого – еще пяти. ДРГ были выявлены на территории республик Донбасса, Харьковской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОРоссийские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противникаСальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, министерство обороны рф, новости
Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Минобороны: деятельность четырех украинских ДРГ пресечена российскими войсками за сутки

17:17 25.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения ВДВ
Военнослужащие подразделения ВДВ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
Потери противника за сутки на Купянском направлении составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап.
В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
Накануне Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли деятельность шести групп украинских диверсантов на разных направлениях, а за день до этого – еще пяти. ДРГ были выявлены на территории республик Донбасса, Харьковской и Запорожской областях.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотУкраинаРоссияМинистерство обороны РФНовости
 
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