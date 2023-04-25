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Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО

Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T17:17

2023-04-25T17:17

2023-04-25T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре группы украинских диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Потери противника за сутки на Купянском направлении составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап.В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.Накануне Вооруженные силы России в ходе спецоперации пресекли деятельность шести групп украинских диверсантов на разных направлениях, а за день до этого – еще пяти. ДРГ были выявлены на территории республик Донбасса, Харьковской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОРоссийские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противникаСальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, украина, россия, министерство обороны рф, новости