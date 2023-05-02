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Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат
Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат
Потери украинских сил на Донецком направлении за сутки составили около 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также более 10 единиц военной техники. Об... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T16:14
2023-05-02T16:14
2023-05-02T16:17
сво
министерство обороны рф
артемовск
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Потери украинских сил на Донецком направлении за сутки составили около 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также более 10 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части города Артемовск. Здесь за сутки российская авиация совершила семь вылетов, артиллерия выполнила 74 огневые задачи."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Южная" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка ДНР", - уточнили в Минобороны.Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию украинских подразделений на флангах штурмовых отрядов.Как сообщалось, ракетно-артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск на Соледаро-Бахмутском направлении нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПКУдар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУРоссийские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230429/ukrainskie-kontrataki-na-artemovsk-sorvany--minoborony-1128438361.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, министерство обороны рф, артемовск, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии
Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат
ВСУ потеряли почти 300 военных и наемников на Донецком направлении – Минобороны
16:14 02.05.2023 (обновлено: 16:17 02.05.2023)