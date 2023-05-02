https://crimea.ria.ru/20230502/boi-v-artemovske-i-na-donetskom-napravlenii--vsu-poteryali-290-soldat-1128486481.html

Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат

Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат

Потери украинских сил на Донецком направлении за сутки составили около 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также более 10 единиц военной техники. Об... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T16:14

2023-05-02T16:14

2023-05-02T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Потери украинских сил на Донецком направлении за сутки составили около 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также более 10 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части города Артемовск. Здесь за сутки российская авиация совершила семь вылетов, артиллерия выполнила 74 огневые задачи."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Южная" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка ДНР", - уточнили в Минобороны.Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию украинских подразделений на флангах штурмовых отрядов.Как сообщалось, ракетно-артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск на Соледаро-Бахмутском направлении нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПКУдар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУРоссийские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230429/ukrainskie-kontrataki-na-artemovsk-sorvany--minoborony-1128438361.html

артемовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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