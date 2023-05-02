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Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат
Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат
Потери украинских сил на Донецком направлении за сутки составили около 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также более 10 единиц военной техники. Об... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T16:14
2023-05-02T16:17
сво
министерство обороны рф
артемовск
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Потери украинских сил на Донецком направлении за сутки составили около 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также более 10 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части города Артемовск. Здесь за сутки российская авиация совершила семь вылетов, артиллерия выполнила 74 огневые задачи."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Южная" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка ДНР", - уточнили в Минобороны.Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию украинских подразделений на флангах штурмовых отрядов.Как сообщалось, ракетно-артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск на Соледаро-Бахмутском направлении нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПКУдар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУРоссийские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ
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сво, министерство обороны рф, артемовск, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии
Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат

ВСУ потеряли почти 300 военных и наемников на Донецком направлении – Минобороны

16:14 02.05.2023 (обновлено: 16:17 02.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Потери украинских сил на Донецком направлении за сутки составили около 290 военнослужащих и иностранных наемников, а также более 10 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжают бои в западной части города Артемовск. Здесь за сутки российская авиация совершила семь вылетов, артиллерия выполнила 74 огневые задачи.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Южная" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка ДНР", - уточнили в Минобороны.
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
29 апреля, 15:19
Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию украинских подразделений на флангах штурмовых отрядов.
"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось, ракетно-артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск на Соледаро-Бахмутском направлении нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами.
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СВОМинистерство обороны РФАртемовскВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарии
 
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