https://crimea.ria.ru/20230505/armiya-rossii-udarom-po-mostu-sorvala-podvoz-rezervov-vsu-v-artemovsk-1128562146.html

Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск

Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск

Российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T15:46

2023-05-05T15:46

2023-05-05T15:46

артемовск

вооруженные силы россии

сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

министерство обороны рф

игорь конашенков

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Конашенков добавил, что штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска, подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах.Также на Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Калиновки и Красного в ДНР.Всего за прошедшие сутки авиация в данном районе совершила семь вылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач.Накануне российские штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске и продолжают уничтожать противника в западной части городаЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУАрмия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУСитуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены

артемовск

украина

донецкая народная республика (днр)

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артемовск, вооруженные силы россии, сво, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, игорь конашенков, донецкая народная республика (днр)