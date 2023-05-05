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Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск
Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск
Российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T15:46
2023-05-05T15:46
артемовск
вооруженные силы россии
сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
министерство обороны рф
игорь конашенков
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Конашенков добавил, что штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска, подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах.Также на Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Калиновки и Красного в ДНР.Всего за прошедшие сутки авиация в данном районе совершила семь вылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач.Накануне российские штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске и продолжают уничтожать противника в западной части городаЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУАрмия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУСитуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены
артемовск
украина
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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артемовск, вооруженные силы россии, сво, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, игорь конашенков, донецкая народная республика (днр)
Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в Артемовск

Минобороны: уничтожен мост, по которому ВСУ пытались перебросить резервы в Артемовск

15:46 05.05.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в Артёмовске.
Разрушенные дома в Артёмовске. - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск", – сказал представитель ведомства.
Конашенков добавил, что штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска, подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах.
Также на Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Калиновки и Красного в ДНР.
Всего за прошедшие сутки авиация в данном районе совершила семь вылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач.
Накануне российские штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске и продолжают уничтожать противника в западной части города
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АртемовскВооруженные силы РоссииСВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотМинистерство обороны РФИгорь КонашенковДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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