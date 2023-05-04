https://crimea.ria.ru/20230504/armiya-rossii-unichtozhila-tri-oruzheynykh-sklada-i-toplivokhranilische-vsu-1128534963.html

Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ

Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции нанесли удары по трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ и уничтожили три оружейных склада и... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T15:36

2023-05-04T15:36

2023-05-04T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции нанесли удары по трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ и уничтожили три оружейных склада и хранилище топлива. Об этом сообщает в четверг Минобороны.Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ – в районе Славянска в ДНР, Белогоровки ЛНР и Волчанска Харьковской области.По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Смерч". Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбитаПочти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут – МинобороныПод Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230504/ukrenergo-soobschila-o-povrezhdeniyakh-energosistemy-v-semi-regionakh-1128531951.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

харьковская область

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