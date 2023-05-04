Рейтинг@Mail.ru
Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230504/armiya-rossii-unichtozhila-tri-oruzheynykh-sklada-i-toplivokhranilische-vsu-1128534963.html
Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ
Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ
Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции нанесли удары по трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ и уничтожили три оружейных склада и... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T15:36
2023-05-04T15:17
министерство обороны рф
сво
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128534844_0:97:3047:1810_1920x0_80_0_0_fad8090e428b67ec68113cb60b61e526.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции нанесли удары по трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ и уничтожили три оружейных склада и хранилище топлива. Об этом сообщает в четверг Минобороны.Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ – в районе Славянска в ДНР, Белогоровки ЛНР и Волчанска Харьковской области.По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Смерч". Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбитаПочти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут – МинобороныПод Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230504/ukrenergo-soobschila-o-povrezhdeniyakh-energosistemy-v-semi-regionakh-1128531951.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128534844_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_8a5a289160f2695b15f89814c4b7bd92.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ

Минобороны: войска России за сутки уничтожили три оружейных склада и топливохранилище ВСУ

15:36 04.05.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции нанесли удары по трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ и уничтожили три оружейных склада и хранилище топлива. Об этом сообщает в четверг Минобороны.
"В районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Белогоровка ЛНР и острова Нестрыга Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг". Также в районе города Кировоград уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск", – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ – в районе Славянска в ДНР, Белогоровки ЛНР и Волчанска Харьковской области.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
14:08
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.
Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Смерч". Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут – Минобороны
Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ
 
Министерство обороны РФСВОСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13В Евпатории произошло аварийное отключение подстанции
16:02Житель Джанкоя может сесть на 8 лет за хранение взрывчатки
15:52Более 600 за сутки: в Минобороны озвучило потери ВСУ
15:44Белый дом высказался об атаках по России и покушении на президента Путина
15:44Когда завершат ремонт набережной Терешковой в Евпатории
15:36Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ
15:25Кулеба заявил о рисках по Приднестровью для Украины и Молдавии
15:11Ситуация в Артемовске: заняты новые кварталы, попытки контратак пресечены
14:59"Он был единственный": в Подмосковье простились с Вячеславом Зайцевым
14:20Сальдо заявил о главном дефиците на Херсонщине 0:46
14:08"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах
13:38В Госдуме предложили ввести мораторий на беспилотники
13:27Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами
13:14Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль
13:03Как идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО 1:02
12:56Кто стоит за атакой Украины на Кремль
12:52Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль
12:36Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева
12:23Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"
12:15Три человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе Крыма
Лента новостейМолния