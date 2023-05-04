https://crimea.ria.ru/20230504/vsu-pytalis-dronami-udarit-po-khersonskoy-oblasti--ataka-otbita-1128522081.html
ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита - РИА Новости Крым, 04.05.2023
ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
Российские военные пресекли попытку украинской атаки на населенные пункты Херсонской области, ВСУ намеревались нанести удары по жилым кварталам с помощью... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T09:09
2023-05-04T09:09
2023-05-04T09:10
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
беспилотник (дрон)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку украинской атаки на населенные пункты Херсонской области, ВСУ намеревались нанести удары по жилым кварталам с помощью дронов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Днепр" Алексея Рулева сообщает РИА Новости.Также артиллерийским огнем разбиты силы противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении, минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.Кроме того, в районе сел Бургунка и Львово артиллерийские подразделения группировки "Днепр" вывели из строя автомобильную бронетанковую технику ВСУ и сорвали ротацию подразделений противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваМощный удар нанесен по командному штабу группировки войск ВСУ "Херсон"Армия России уничтожила более 670 боевиков и иностранную тяжелую технику
https://crimea.ria.ru/20230502/v-tokmake-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-vyroslo-do-pyati-chelovek-1128490753.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, беспилотник (дрон), вооруженные силы россии, новости
ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
В Херсонской области военные отбили атаку дронов ВСУ на жилые кварталы
09:09 04.05.2023 (обновлено: 09:10 04.05.2023)