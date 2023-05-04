https://crimea.ria.ru/20230504/vsu-pytalis-dronami-udarit-po-khersonskoy-oblasti--ataka-otbita-1128522081.html

ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита

ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита - РИА Новости Крым, 04.05.2023

ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита

Российские военные пресекли попытку украинской атаки на населенные пункты Херсонской области, ВСУ намеревались нанести удары по жилым кварталам с помощью... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T09:09

2023-05-04T09:09

2023-05-04T09:10

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

беспилотник (дрон)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку украинской атаки на населенные пункты Херсонской области, ВСУ намеревались нанести удары по жилым кварталам с помощью дронов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Днепр" Алексея Рулева сообщает РИА Новости.Также артиллерийским огнем разбиты силы противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении, минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.Кроме того, в районе сел Бургунка и Львово артиллерийские подразделения группировки "Днепр" вывели из строя автомобильную бронетанковую технику ВСУ и сорвали ротацию подразделений противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваМощный удар нанесен по командному штабу группировки войск ВСУ "Херсон"Армия России уничтожила более 670 боевиков и иностранную тяжелую технику

https://crimea.ria.ru/20230502/v-tokmake-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-vyroslo-do-pyati-chelovek-1128490753.html

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, беспилотник (дрон), вооруженные силы россии, новости