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ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита - РИА Новости Крым, 04.05.2023
ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
Российские военные пресекли попытку украинской атаки на населенные пункты Херсонской области, ВСУ намеревались нанести удары по жилым кварталам с помощью... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T09:09
2023-05-04T09:10
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
беспилотник (дрон)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку украинской атаки на населенные пункты Херсонской области, ВСУ намеревались нанести удары по жилым кварталам с помощью дронов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Днепр" Алексея Рулева сообщает РИА Новости.Также артиллерийским огнем разбиты силы противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении, минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.Кроме того, в районе сел Бургунка и Львово артиллерийские подразделения группировки "Днепр" вывели из строя автомобильную бронетанковую технику ВСУ и сорвали ротацию подразделений противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваМощный удар нанесен по командному штабу группировки войск ВСУ "Херсон"Армия России уничтожила более 670 боевиков и иностранную тяжелую технику
https://crimea.ria.ru/20230502/v-tokmake-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-vyroslo-do-pyati-chelovek-1128490753.html
херсонская область
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, беспилотник (дрон), вооруженные силы россии, новости
ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита

В Херсонской области военные отбили атаку дронов ВСУ на жилые кварталы

09:09 04.05.2023 (обновлено: 09:10 04.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку украинской атаки на населенные пункты Херсонской области, ВСУ намеревались нанести удары по жилым кварталам с помощью дронов. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Днепр" Алексея Рулева сообщает РИА Новости.
"Подразделением противовоздушной обороны группировки "Днепр" отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате огневого положения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги", — сообщил он.
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Также артиллерийским огнем разбиты силы противника в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении, минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.
Кроме того, в районе сел Бургунка и Львово артиллерийские подразделения группировки "Днепр" вывели из строя автомобильную бронетанковую технику ВСУ и сорвали ротацию подразделений противника.
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Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииБеспилотник (дрон)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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