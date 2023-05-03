https://crimea.ria.ru/20230503/pochti-600-boevikov-i-16-dronov-poteri-vsu-rastut---minoborony-1128510820.html

Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут - Минобороны

Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут - Минобороны

Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации 585 украинских боевиков и иностранных наемников, наибольшие потери ВСУ несут на... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T16:17

2023-05-03T16:17

2023-05-03T16:18

всу (вооруженные силы украины)

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации 585 украинских боевиков и иностранных наемников, наибольшие потери ВСУ несут на Донецкой линии, сообщает в среду Минобороны России.Купянск и Красный ЛиманНа Купянском направлении потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.На Красно-Лиманскомуничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы "Мста-Б".Донецкая линияНа Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. За сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи, потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронтНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник за сутки потерял свыше 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б".На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Акация".Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах, уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50, склад боеприпасов ВСУ, перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM, сбиты шестнадцать украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9928 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20230503/pridnestrovskiy-variant-mogut-li-vsu-poyti-na-provokatsiyu-v-regione-1128509182.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , контрнаступление всу, министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости