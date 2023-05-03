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Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут - Минобороны
Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут - Минобороны - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут - Минобороны
Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации 585 украинских боевиков и иностранных наемников, наибольшие потери ВСУ несут на... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T16:17
2023-05-03T16:18
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
контрнаступление всу
министерство обороны рф
сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации 585 украинских боевиков и иностранных наемников, наибольшие потери ВСУ несут на Донецкой линии, сообщает в среду Минобороны России.Купянск и Красный ЛиманНа Купянском направлении потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.На Красно-Лиманскомуничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы "Мста-Б".Донецкая линияНа Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. За сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи, потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронтНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник за сутки потерял свыше 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б".На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Акация".Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах, уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50, склад боеприпасов ВСУ, перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM, сбиты шестнадцать украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9928 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20230503/pridnestrovskiy-variant-mogut-li-vsu-poyti-na-provokatsiyu-v-regione-1128509182.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , контрнаступление всу, министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости
Почти 600 боевиков и 16 дронов: потери ВСУ растут - Минобороны

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли еще 585 боевиков

16:17 03.05.2023 (обновлено: 16:18 03.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях спецоперации 585 украинских боевиков и иностранных наемников, наибольшие потери ВСУ несут на Донецкой линии, сообщает в среду Минобороны России.

Купянск и Красный Лиман

На Купянском направлении потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Красно-Лиманскомуничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также две гаубицы "Мста-Б".

Донецкая линия

На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. За сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 63 огневые задачи, потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронт
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник за сутки потерял свыше 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Гиацинт-Б".
На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Акация".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах, уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50, склад боеприпасов ВСУ, перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM, сбиты шестнадцать украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9928 единиц специальной военной автомобильной техники.
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье.
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