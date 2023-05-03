https://crimea.ria.ru/20230503/pod-avdeevkoy-unichtozheny-rezervy-vsu-1128502012.html

Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ

Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ

В районе Авдеевки (Донецкая Народная Республика) российские военные уничтожили скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T11:23

2023-05-03T11:23

2023-05-03T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В районе Авдеевки (Донецкая Народная Республика) российские военные уничтожили скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России."Авиацией Южной группировки войск уничтожены сосредоточения резервов 110-й омбр ВСУ в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении ликвидирован артиллерийский расчет украинских боевиков, уничтожена 122-мм гаубица Д-30.На Александро-Калиновском направлении, возле Майоровки, российским военным также удалось сорвать ротацию сил противника.Более того, одном из участков фронта этого направления контратака украинских боевиков закончилась неудачей: российские артиллеристы подорвали два танка из 110 отдельной механизированной бригады ВСУ возле села Новокалиново ДНР.Возле населенного пункта Водяное военнослужащие ВС РФ сбили украинский беспилотник типа "Фурия"."На Соледаро-Бахмутском тактическом направлении батареей зенитного ракетного комплекса "БУК-М3" сбиты два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдатСистемы ПВО сбили три украинских самолетаБолее 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия, новости, донецкая народная республика (днр)