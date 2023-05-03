https://crimea.ria.ru/20230503/pod-avdeevkoy-unichtozheny-rezervy-vsu-1128502012.html
Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ
Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ
В районе Авдеевки (Донецкая Народная Республика) российские военные уничтожили скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T11:23
2023-05-03T11:23
2023-05-03T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В районе Авдеевки (Донецкая Народная Республика) российские военные уничтожили скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России."Авиацией Южной группировки войск уничтожены сосредоточения резервов 110-й омбр ВСУ в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении ликвидирован артиллерийский расчет украинских боевиков, уничтожена 122-мм гаубица Д-30.На Александро-Калиновском направлении, возле Майоровки, российским военным также удалось сорвать ротацию сил противника.Более того, одном из участков фронта этого направления контратака украинских боевиков закончилась неудачей: российские артиллеристы подорвали два танка из 110 отдельной механизированной бригады ВСУ возле села Новокалиново ДНР.Возле населенного пункта Водяное военнослужащие ВС РФ сбили украинский беспилотник типа "Фурия"."На Соледаро-Бахмутском тактическом направлении батареей зенитного ракетного комплекса "БУК-М3" сбиты два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдатСистемы ПВО сбили три украинских самолетаБолее 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия, новости, донецкая народная республика (днр)
Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ
Под Авдеевкой Южная группировка войск уничтожила резервы ВСУ и сорвала контратаку
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В районе Авдеевки (Донецкая Народная Республика) российские военные уничтожили скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Авиацией Южной группировки войск уничтожены сосредоточения резервов 110-й омбр ВСУ в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении ликвидирован артиллерийский расчет украинских боевиков, уничтожена 122-мм гаубица Д-30.
"На Лисичанском и Марьинском тактических направлениях подразделениями специального назначения выявлено и уничтожено 7 групп пехоты противника, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края", - отметили в Минобороны.
На Александро-Калиновском направлении, возле Майоровки, российским военным также удалось сорвать ротацию сил противника.
Более того, одном из участков фронта этого направления контратака украинских боевиков закончилась неудачей: российские артиллеристы подорвали два танка из 110 отдельной механизированной бригады ВСУ возле села Новокалиново ДНР.
Возле населенного пункта Водяное военнослужащие ВС РФ сбили украинский беспилотник типа "Фурия".
"На Соледаро-Бахмутском тактическом направлении батареей зенитного ракетного комплекса "БУК-М3" сбиты два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS", - добавили в ведомстве.
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